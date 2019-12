'Sternchen' werden KSC-Weihnachtslieferant

Gaggenau



HSG überwintert an der Spitze Gaggenau (red) - Weihnachten kann für die HSG Hardt kommen: Mit drei Punkten Vorsprung beschließt der Landesliga-Absteiger die Vorrunde der Handball-Bezirksklasse. Auch die Panthers Gaggenau bissen sich an der HSG-Abwehr die Zähne aus und verloren mit 21:25 (Foto: F. Vetter). » Weitersagen (red) - Weihnachten kann für die HSG Hardt kommen: Mit drei Punkten Vorsprung beschließt der Landesliga-Absteiger die Vorrunde der Handball-Bezirksklasse. Auch die Panthers Gaggenau bissen sich an der HSG-Abwehr die Zähne aus und verloren mit 21:25 (Foto: F. Vetter). » - Mehr