"Stolpersteine" in Gernsbach

(stj) - Die Stadt beteiligt sich am Projekt "Stolpersteine". Das hat der Gemeinderat am Montag einstimmig beschlossen. Damit soll die beständige Erinnerung an verfolgte oder ermordete Opfer des Nationalsozialismus sichtbar gemacht werden, die in Gernsbach ihren letzten selbst gewählten Wohnort hatten oder sich dort als Opfer des NS-Regines zwangsweise aufhalten mussten. Die Federführung des Projekts übernimmt das Stadtarchiv, wobei insbesondere die weiterführenden Schulen (Realschule, Von-Drais-Schule, Albert-Schweitzer-Gymnasium) für die Pflege und kontinuierliche Erinnerungsarbeit mitverantwortlich sind. Die Kosten (circa 1 500 Euro im Jahr 2020 und rund 1 000 Euro in den Folgejahren) werden in den Haushalt eingestellt.

"Die Aufarbeitung unserer Geschichte ist mir ein besonderes Anliegen", erklärte Bürgermeister Julian Christ. Er nannte die "Stolpersteine" für Gernsbach eine "überfällige Geschichtsarbeit". Stadtarchivar Wolfgang Froese unterstrich dies mit drei Beispielen Gernsbacher Bürger, die unter der Schreckensherrschaft im Dritten Reich zu Tode kamen: "Es ist wichtig, dass wir diese Schicksale in der NS-Zeit ermordeter Gernsbacher nicht der Vergessenheit anheim fallen lassen." Um das zu gewährleisten, sei die Beteiligung am 1992 gestarteten Projekt des Künstlers Gunter Demnig genau der richtige Weg. Die "Stolpersteine" gelten inzwischen als größtes dezentrales Mahnmal der Welt. Beteiligt sind Angaben Froeses zufolge etwa 2 000 Kommunen (darunter Gaggenau, Kuppenheim und Baden-Baden) mit insgesamt circa 70 000 verlegten Steinen.

Dabei handelt es sich um quadratische Messingtafeln mit einer Kantenlänge von 96 mal 96 Millimetern, die mit einem Betonsockel versehen sind und in der Regel vor dem letzten Wohnort in den Bürgersteig eingelassen werden. Sie weisen als Inschrift nach der Überschrift "Hier wohnte" Vor- und Nachname, Geburtsjahr, Deportationsjahr und -ort sowie Angaben zum Schicksal der Person auf. Es gilt der Grundsatz: "ein Mensch - ein Stein - ein Schicksal".

"Es wird genau da an Geschichte erinnert, wo sie stattgefunden hat. Eine stärkere Mahnung kann es kaum geben", meinte Thomas Hentschel (Grüne). "Das Thema ist aktueller denn je", fand Uwe Meyer (Freie Bürger). Es sei wichtig, dass das Ganze von der Bürgerschaft mitgetragen werde, von daher sei es ein gutes Zeichen, dass die Schulen Bereitschaft signalisiert haben, sich entsprechend zu engagieren. Dr. Irene Schneid-Horn (SPD), die sich im Arbeitskreis für Stadtgeschichte schon viele Jahre mit dem Gedenken an die NS-Opfer auseinandersetzt und viel Aufklärungsarbeit leistet, hätte sich gewünscht, dass sich eine Gruppierung explizit um das Projekt kümmert - so wie in Gaggenau die dortige Realschule. "Man braucht einfach die lebendige Auseinandersetzung mit dem Thema." Sie appellierte an die Bürger der Stadt, das Projekt zu unterstützen.

Mit gutem Beispiel voran gingen einige Gemeinderatsmitglieder, die zusagten, sich an den Kosten für die Stolpersteine beteiligen zu wollen. Lob gab es für Stadtarchivar Froese für die Vorbereitung des Themas. "Sie machen Archivarbeit erlebbar", freute sich Frauke Jung (CDU) und Uwe Meyer ergänzte: "Wir haben den Eindruck, das Thema ist bei Ihnen in guten Händen."