Gelebte Ökumene bei Abschiedsgottesdienst

Bühl

Klingender Advent in der Reblandhalle Bühl (cid) - Unter dem Motto "Klingender Advent" lud der MGV Sängerbund erstmals in der Vorweihnachtszeit zu einem Sonntag mit Gesang und Musik, stimmungsvollem Ambiente und bereichernder Geselligkeit in die adventlich geschmückte Reblandhalle ein (Foto: cid). » Weitersagen (cid) - Unter dem Motto "Klingender Advent" lud der MGV Sängerbund erstmals in der Vorweihnachtszeit zu einem Sonntag mit Gesang und Musik, stimmungsvollem Ambiente und bereichernder Geselligkeit in die adventlich geschmückte Reblandhalle ein (Foto: cid). » - Mehr

Bühl

Junge Katalanen in Vimbuch Bühl (jure) - Seit vielen Jahren gestaltet der Musikverein Vimbuch sein Jahreskonzert im Doppel mit einer zweiten Kapelle. Erstmals waren dazu junge Gitarristen, Streicher und Flötisten aus der Bühler Partnerstadt Vilafranca del Penedès angereist und begeisterten das Publikum (Foto: jure). » Weitersagen (jure) - Seit vielen Jahren gestaltet der Musikverein Vimbuch sein Jahreskonzert im Doppel mit einer zweiten Kapelle. Erstmals waren dazu junge Gitarristen, Streicher und Flötisten aus der Bühler Partnerstadt Vilafranca del Penedès angereist und begeisterten das Publikum (Foto: jure). » - Mehr

Baden-Baden

Zeit für einen Neuanfang Baden-Baden (red) - Kurt Beck, war 18 Jahre lang Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und zwei Jahre lang Bundesvorsitzender der SPD. Wenige Tage nach der Urwahl des neuen SPD-Führungsduos sagte er im BT-Interview, es gehe jetzt darum, einen neuen Anfang zu machen (Foto: Krekel). » Weitersagen (red) - Kurt Beck, war 18 Jahre lang Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und zwei Jahre lang Bundesvorsitzender der SPD. Wenige Tage nach der Urwahl des neuen SPD-Führungsduos sagte er im BT-Interview, es gehe jetzt darum, einen neuen Anfang zu machen (Foto: Krekel). » - Mehr