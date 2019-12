Der erste Luchs im Landkreis

Die Freude ist groß bei Martin Hauser, dem Wildtierbeauftragten des Landkreises Rastatt. "Es handelt sich um den ersten Nachweis e ines Luchses im Landkreis Rastatt, vielleicht sogar im Nordschwarzwald." Es müsse aber noch geprüft werden, ob das Tier identisch ist mit jenem, das im Oktober im Landkreis Freudenstadt nachgewiesen worden sei.

Europaweit gebe es viele Aufnahmen von Luchsen, weiß Hauser. Anhand dieser könne man die Fellzeichnung abgleichen und dadurch die Identität des Tieres erkennen, sprich: ob es schon einmal woanders gesichtet wurde.

Aus der Weisenbacher Aufnahme gehe nicht hervor, ob es sich um ein männliches oder ein weibliches Exemplar handele, aber mit Sicherheit sei mit ihm ein erwachsenes Tier im Murgtal unterwegs.

Im Rahmen des Wildtiermonitorings hat der Weisenbacher Jagdpächter Christoph Wittemann das Foto aus seinem Revier zur Verfügung gestellt - sehr zur Freude von Martin Hauser. "Ohne die Jäger wäre ein flächendeckendes Wildtiermonitoring nicht möglich", lobt er ausdrücklich das Engagement der Waidmänner in diesem Bereich.

"Der letzte Luchs im Schwarzwald ist 1770 auf dem Kaltenbronn geschossen worden", weiß der Wildtierexperte, "nun können wir wenige Meter vom Kaltenbronn entfernt wieder einen Luchs nachweisen - das ist fantastisch."

Als Raubtier mache der Luchs zwar auch Jagd auf Rehwild, aber das Konfliktpotenzial sei bei ihm deutlich geringer als bei Wölfen: "Der Luchs meidet in der Regel offene Landschaft. Die Gefahr, dass er sich an Weidetieren gütlich tut, ist also eher gering." Darüber hinaus gelten Luchse als Einzelgänger, "es kommt also zu keiner Rudelbildung".