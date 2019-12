Schwierige Zeiten im Forbacher Gemeindewald

(mig) - Das Erscheinen des sechsten Bühler Jahrbuchs ist am Dienstagabend im Stadtmuseum gefeiert worden. Die Stadt präsentierte den Autoren, Fotografen und Filmern, die Beiträge dazu leisteten, die mit stolzen 320 Seiten umfangreichste Chronik dieser Art seit 2014 (Foto: mig). » - Mehr

(eh) - Gibt es 2018 für den Bühlertäler Wald noch ein ordentliches Ergebnis von rund 54 700 Euro zu vermelden, so geht die Forstverwaltung für das kommende Jahr von einem Defizit in Höhe von rund 44 000 Euro aus. Wegen niedriger Holzpreise wird der Einschlag reduziert (Foto: eh). » - Mehr

Bühl