Platz für kreative Sprayer

Benefiz-Weihnachtskonzert für alle Baden-Baden (red) - Auch in diesem Jahr lädt die Philharmonie Baden-Baden zu einem "Weihnachtskonzert für alle" ein. Der Eintritt für dieses Benefiz-Konzert ist frei. Es findet am Donnerstag, 26. Dezember, 16 Uhr, im Weinbrennersaal des Kurhauses statt. Einlass ist ab 15 Uhr (Foto: Bongartz).