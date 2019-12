Sieben Engel besuchen Patienten

Berlin

Frühstück im Kanzleramt Berlin (bms) - Besuch am Morgen: Kanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Kanzleramt empfangen. "Offen und angenehm" sei das Gespräch gewesen, hieß es im Anschluss an das gemeinsame Frühstück (dpa-Foto). » Weitersagen (bms) - Besuch am Morgen: Kanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans im Kanzleramt empfangen. "Offen und angenehm" sei das Gespräch gewesen, hieß es im Anschluss an das gemeinsame Frühstück (dpa-Foto). » - Mehr

Durmersheim

Bunte Mischung auf Adventsmarkt Durmersheim (HH) - Rund 16 Stunden Programm bot der Durmersheimer Adventsmarkt, der am Freitagabend auf dem Bickesheimer Platz eröffnet wurde und am Sonntag endete. Erstmals war eine rund 30-köpfige Besuchergruppe aus der Partnergemeinde Chennevières dabei (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Rund 16 Stunden Programm bot der Durmersheimer Adventsmarkt, der am Freitagabend auf dem Bickesheimer Platz eröffnet wurde und am Sonntag endete. Erstmals war eine rund 30-köpfige Besuchergruppe aus der Partnergemeinde Chennevières dabei (Foto: HH). » - Mehr

Baden-Baden

Führungen im Toccarion Baden-Baden (red) - Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, bietet das Toccarion, die Kinder-Musik-Welt im Festspielhaus, wieder kostenlose Sonderführungen an. Der Fürstentrakt ist generell nur bei einer Führung zu besichtigen (Foto: Manolopress). » Weitersagen (red) - Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, bietet das Toccarion, die Kinder-Musik-Welt im Festspielhaus, wieder kostenlose Sonderführungen an. Der Fürstentrakt ist generell nur bei einer Führung zu besichtigen (Foto: Manolopress). » - Mehr