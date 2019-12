Zuschlag für den Bau der Teststrecke erteilt

(sre) - Die Sanierung der Fieserbrücke (Foto: Archiv/Körner) muss sein, auch wenn es deutlich teuer wird als ursprünglich geplant: Darüber war sich der Gemeinderat am Montag einig. Einstimmig genehmigte das Gremium Mehrkosten von 550 000 Euro. » - Mehr

(red) - Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt hat bei fünf Gegenstimmen der AfD die Bewerbung Rastatts um die Ausrichtung einer Landesgartenschau in den Jahren 2032, 2034 oder 2036 befürwortet. Es ist der mittlerweile fünfte Anlauf (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr

Rastatt