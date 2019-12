Pfleiderer-Areal: Gebäude-Abriss bis Ende März

Bremen

Bremen

Verdächtige Post vom Ministerium Bremen (lsw) - Mit einem nett gemeinten Weihnachtsgruß hat das baden-württembergische Umweltministerium einen Großeinsatz bei den Amtskollegen in Bremen ausgelöst. Das lag an einem pulverartigen Inhalt. Der war allerdings harmlos, wie sich herausstellte (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Klimaschutz im Blickpunkt Rastatt (red) - Rastatt hat einen neuen Klimaschutzmanager: Martin Schursch ist Ingenieur, der seinen Master in energetisch-ökologischer Stadtentwicklung abgelegt hat. Er will das Klimaschutzkonzept vorantreiben und Schnittstelle zwischen Bürger und Stadt sein (Foto: pr).

Gernsbach / Baden-Baden

Gernsbach / Baden-Baden

Brandstifter muss ins Gefängnis Gernsbach/Baden-Baden (uj) - Der Brandstifter aus Gernsbach muss ins Gefängnis. Das Landgericht Baden-Baden verurteilte am Freitag den 26-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung (5. Juli) zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten (Foto: Dirk Eisenrauch).

Bruchsal

Bruchsal

Raubüberfall in Bruchsal Bruchsal (red) - Ein bewaffneter Mann hat am Freitag gegen 19.15 Uhr zwei Mitarbeiter eines Großmarkts in Bruchsal überfallen. Er erbeutete dabei einen Sicherheitskoffer mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa).