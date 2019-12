Pfleiderer-Areal: Gebäude-Abriss bis Ende März

Dieser hatte sich jüngst schon im Gemeinderat bei Bürgermeister Julian Christ nach dem Stand der Dinge erkundigt, doch keine Auskunft erhalten (wir berichteten). Die Landkreisbehörde ist da auskunftsfreudiger und teilte in einem vom Ersten Landesbeamten Dr. Jörg Peter unterzeichneten Schreiben mit, dass die artenschutzrechtlichen Untersuchungen für den Abriss der Gebäude auf dem Grundstück eingangs der Stadt Gernsbach abgeschlossen seien - somit habe die Untere Naturschutzbehörde die naturschutzrechtliche Genehmigung zum Abriss erteilen können.

Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe getroffen worden. "Um die Erfordernisse des Artenschutzes sicherzustellen, wurde unter anderem geregelt, dass der Abbau der verschiedenen Verschalungen an den Gebäuden vor Beginn der Winterruhe durchzuführen ist", erklärt Peter: Die nun erfolgenden Arbeiten werden durch eine ökologische Baubegleitung überwacht. Der Abbruch der Verschalung sei im Oktober 2019 erfolgt. "Es wurden keine Fledermäuse oder Spuren von Fledermäusen entdeckt", betont das Landratsamt.

Was die Ausführungen des Hochwasserschutzkonzepts in Gernsbach betrifft - im konkreten Fall die Rücknahme des Murgufers auf Höhe des ehemaligen Pfleiderer-Areals -, so befinden sich die Beteiligten nach Informationen des Landratsamts "noch in der Abstimmung".

Konkrete Antragsunterlagen liegen der Behörde bislang jedenfalls noch nicht vor. Sie sicherte Eisenbarth aber zu, "dass wir sowohl im erforderlichen Wasserrechtsverfahren als auch im weiteren Bebauungsplanverfahren auf die Einhaltung der Natur- und Artenschutzbelange achten und die gegebenenfalls erforderlichen Untersuchungen anfordern. Sollten im Zuge dieser Verfahren Ausgleichsbäume wegfallen, sind diese selbstverständlich zu ersetzen beziehungsweise dort angebrachte Ausgleichskästen an anderer Stelle anzubringen."