LED-Beleuchtung für die Murgtal-Strecke

Konkret geht es um mehrere Stadtbahn-Äste: die Murgtalbahn, die Enztalbahn und die Strecken von Bruchsal-nach Menzingen beziehungsweise nach Odenheim. An allen Haltestellen entlang dieser Strecken sollen die bestehenden Leuchtmittel durch energiesparendere und somit klimaschonendere LED-Leuchten ersetzt werden.

"Wir haben bereits mit diesem Austausch der Lampen entlang der Murgtalstrecke begonnen", berichtet Tim Albrecht von der AVG-Instandhaltungsabteilung (Unternehmensbereich Infrastruktur) und ergänzt: "In den kommenden Monaten werden die Mitarbeiter der Bahnmeisterei Forbach hier Haltestelle für Haltestelle umrüsten, bevor wir uns dann anderen Streckenästen zuwenden." Rund 1 500 Leuchtmittel sollen so im Zuge der Gesamtmaßnahme ausgetauscht werden.

Energiebedarf sinkt



auf rund ein Viertel



"Auslöser" des umfangreichen Projekts war der Umstand, dass die Leuchtmittel auf den genannten Strecken bereits seit vielen Jahren in Betrieb sind und erneuert werden müssen. Vor diesem Hintergrund hat sich die AVG entschieden, künftig auf den Betrieb der derzeit noch verwendeten Natriumdampflampen zu verzichten. Ab sofort werden an den Haltestellen nur noch sehr viel sparsamere LED-Leuchten verbaut.

Die bisher an den Haltestellen verwendeten Leuchten benötigen zur Lichterzeugung circa 60 Watt elektrische Leistung. Die effizienteren LED-Leuchten kommen für das Beleuchten der Bahnsteige mit nur circa 15 Watt pro Lichtpunkt - also mit nur rund einem Viertel - aus. So kann beispielsweise durch die Umrüstung der Leuchten zwischen Rastatt und Freudenstadt die benötigte Leistung um fast 30 000 Watt gesenkt werden, berichtet die AVG in einer Mitteilung.

Das Projekt wird im Rahmen der "Nationalen Klimaschutzinitiative" durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) mit dem Projektträger Jülich (Forschungszentrum Jülich) in Höhe von 20 Prozent der Gesamtkosten unterstützt. Die Installation der neuen LED-Leuchten wird von den Elektroabteilungen der AVG an den Standorten in Forbach und Menzingen übernommen. Das Gesamtprojekt soll bis Mitte 2020 abgeschlossen sein.