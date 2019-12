CDU-Fraktion verlangt Aufklärung

"Wir wollen wissen, wann und wie die Verantwortlichen der Stadt davon erfahren haben und was als Maßnahme eingeleitet wurde", wird Fraktionsvorsitzende Frauke Jung in einer Mitteilung der Christdemokraten zitiert. Während andere Kommunen sofort reagiert haben, sei in Gernsbach erst einmal nicht sichtbar reagiert worden.

"Bei einem solch verunsichernden Thema kann es nicht sein, dass im Rathaus weihnachtliche Stille herrscht und die Homepage als ausreichende Kommunikation gesehen wird", betont die CDU-Fraktion in ihrer Pressemitteilung weiter.

Kommunikation über



Internet nicht genug



Ferner wollen die CDU-Gemeinderäte wissen, wie die Versorgungssicherheit in Gernsbach aktuell aussieht und welche Schritte hier eingeleitet werden, um anderes Wasser beizumischen. So wie in Gaggenau und Kuppenheim durch Querverbindungen andere Wasserlieferanten zugeführt werden können, müsste auch in Gernsbach eine Leitungsarchitektur aussehen, erläutert Stefan Eisenbarth, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU.

"Wir wollen nicht davon ausgehen, dass der Streit an der Spitze des Versorgungsverbands zwischen den Bürgermeistern von Gernsbach und Kuppenheim auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger ausgetragen wird", unterstreicht Eisenbarth.

"Wasser ist ein tägliches Gut und daher sehr sensibel, was Gefahrstoffe anbelangt, zumal es sich bei PFC um ein bislang wenig erforschtes, gleichwohl aber beunruhigendes Thema handelt", ergänzt CDU-Gemeinderätin Viktoria Felder. Die Versorgungssicherheit betrifft auch die Zusammensetzung und Gesundheitsverträglichkeit dieses elementaren Lebensmittels. "Darauf müssen wir uns verlassen können", so Felder. In der kommenden Gemeinderatssitzung wollen die CDU-Räte nun Aufklärung haben.