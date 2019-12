Alles andere als eine schöne Bescherung

Pforzheim

Neue Struktur für Landespolizei Pforzheim (lsw) - Die Struktur der Polizei in Baden-Württemberg wird reformiert: Das Polizeipräsidium Tuttlingen wird aufgelöst, der Zuschnitt der Präsidien in Karlsruhe, Konstanz und Reutlingen verändert und es werden neue Präsidien in Pforzheim und Ravensburg geschaffen (Symbolfoto: dpa).

Berlin

Umfrage: Nur zwei enge Freunde Berlin (dpa) - Eine Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland hat höchstens zwei enge Freunde. Das geht aus einer Yougov-Umfrage hervor. Darin sagten 40 Prozent, sie hätten nur ein bis zwei enge Freunde, also vertraute Personen, die ihnen nahestehen (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Im Einsatz an Weihnachten Baden-Baden (co) - Da Notlagen keine Rücksicht auf Feiertage machen, sind auch an Weihnachten zahlreiche Feuerwehrmänner und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe für die Allgemeinheit im Einsatz. Das BT hat mit Bürgermeister Roland Kaiser die Wache besucht (Foto: Hecker-Stock).

Bühl

"Wir müssen auf Sicht fahren" Bühl (red) - Das neue Jahr startet in Bühl unter schwierigen Vorzeichen: Die angespannte Haushaltslage dürfte auch die kommenden Monate prägen. Die Fragen der BT-Redakteure Sarah Reith und Joachim Eiermann hat Oberbürgermeister Hubert Schnurr beantwortet (Foto: bema).