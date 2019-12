Weihnachtsgeschichte in neuem Gewand

Was Scholz so locker über die Lippen kam, dem gingen Wochen des Probens voraus. An die 28 Kinder aus Staufenberg und Umgebung sowie beider Konfessionen beteiligten sich an der Erzählung von der Geburt Jesu. Würde es sich dabei nicht um Weihnachten handeln, das neben Ostern und Pfingsten eins der drei Hauptfeste der Christenheit ist, hätte es heißen müssen: Die Veranstaltungen sind ausverkauft. Auch am Freitagabend präsentierte sich die Staufenberghalle proppenvoll.

Kleine Details,



großer Erfolg



Die Geschichte, die erzählt wurde, ist jedem bekannt. Die Variante aber war neu. Josef (Thorben Seckler), der nach neun Wochen auf Montage nach Hause zurückgekehrt, fällt aus allen Wolken, als Maria (Nele Abel) ihm eröffnet, dass sie in der achten Woche schwanger sei. Wer war der Schuft? In einer Kneipe ertränkt er seinen Kummer in Alkohol.

Ein Engel, der die Geschichte seiner Ehefrau bestätigte, dass das Kind, das sie austrägt, Gottes Sohn ist, überzeugt den Ehemann, der schließlich zu seiner Frau zurückkehrt und ihren Zustand akzeptiert. In Bethlehem sorgt derweil ein Server-Crash für den Verlust aller Meldedaten. Alle diejenigen, die in der Stadt geboren wurden oder dort mit ihren Familien lebten, hatten sich im Rathaus erneut registrieren zu lassen.

Die eigens für die beiden Aufführungen gebildete Band eröffnete den Abend mit "Rockin' around the Chrismas Tree". Die musikalische Gesamtleitung hatte Sammy Betzenhauser inne. Als Nachrichtensprecher fungierte Michael Spleth. Das Gesagte hörbar machte Mateo Körner. Tabea Sejic rückte die Szenen ins richtige Licht.

Auf der Bühne ging es heiter zu. Weihnachten ist schließlich das Fest der Freude. Darauf hob auch Scholz in seiner Predigt ab: "Tragt in die Welt ein Licht." Es braucht die Offenbarung am helllichten Tag, um zu sehen, was hinter den Kulissen zu sehen ist. Deshalb sind auch an Weihnachten so viele Engel unterwegs, führte dieser weiter aus.

Mit feinen, kleinen Details wussten die Akteure zu überzeugen. Sie ließen von der Hallendecke Schnee rieseln. Die Hirten feierten die Gesellenprüfung einer der Ihren. Die dauerpräsenten Engel schauten mit Fernglas neugierig in Richtung Stall und auf das Geschehen. Sie bemerkten deshalb auch, dass das Auto des Paars nicht anspringen wollte und dieses sich deshalb via Fahrrad auf den Weg machen musste.

Was zunächst als Video-Einspieler auf der Großleinwand zu sehen war, ließen die jugendlichen Schauspieler im Anschluss Wirklichkeit werden und radelten mit dem Drahtesel auf die Bühne zurück.

Entwickelt wurde das Schauspiel von Janina Bender und Tim Abel. Alte Songs wurden dabei mit neuen Texten versehen.