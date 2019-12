'Finanzlage steuert in bedenkliche Richtung'

Köln



19 Regionen sind gefährdet Köln (red) - 19 Regionen in der Bundesrepublik könnten den Anschluss an den Rest des Landes verlieren. Dies geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Untersucht wurden Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - 19 Regionen in der Bundesrepublik könnten den Anschluss an den Rest des Landes verlieren. Dies geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Untersucht wurden Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur (Foto: dpa). » - Mehr