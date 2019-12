Unzählige Fakten, Daten und Themen

Bühl

Weihnachten bei der Lebenshilfe Bühl (red) - Weihnachten in neuer Umgebung hieß es für die 36 Bewohner des neuen Domizils der Lebenshilfe in Bühl. Sie verbrachten zum ersten Mal im neuen Zuhause die Feiertage zusammen (Foto: Margull). Erstes Fazit: Das Zusammenleben funktioniert besser als gedacht, so der Tenor. » Weitersagen (red) - Weihnachten in neuer Umgebung hieß es für die 36 Bewohner des neuen Domizils der Lebenshilfe in Bühl. Sie verbrachten zum ersten Mal im neuen Zuhause die Feiertage zusammen (Foto: Margull). Erstes Fazit: Das Zusammenleben funktioniert besser als gedacht, so der Tenor. » - Mehr

Berlin

Interview mit Elke Büdenbender Berlin (dpa) - Elke Büdenbender (Foto: dpa), Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, hat sich das Thema Bildung zu einem Lebensthema gemacht. Was das bedeutet, sagt sie im Interview. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildung müsse entkoppelt werden. » Weitersagen (dpa) - Elke Büdenbender (Foto: dpa), Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, hat sich das Thema Bildung zu einem Lebensthema gemacht. Was das bedeutet, sagt sie im Interview. Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildung müsse entkoppelt werden. » - Mehr

Baden-Baden

Im Einsatz an Weihnachten Baden-Baden (co) - Da Notlagen keine Rücksicht auf Feiertage machen, sind auch an Weihnachten zahlreiche Feuerwehrmänner und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe für die Allgemeinheit im Einsatz. Das BT hat mit Bürgermeister Roland Kaiser die Wache besucht (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - Da Notlagen keine Rücksicht auf Feiertage machen, sind auch an Weihnachten zahlreiche Feuerwehrmänner und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe für die Allgemeinheit im Einsatz. Das BT hat mit Bürgermeister Roland Kaiser die Wache besucht (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr

Bühlertal

Geschenk voller Harmonie Bühlertal (cn) - Friedvolle Klänge, die jegliche Hektik der Vorweihnachtszeit vergessen ließ - auf diese Weise bescherte der Musikverein Bühlertal am vierten Adventssonntag den Besuchern in der Untertäler St.-Michaelskirche ein musikalisches Geschenk voller Harmonie (Foto: cn). » Weitersagen (cn) - Friedvolle Klänge, die jegliche Hektik der Vorweihnachtszeit vergessen ließ - auf diese Weise bescherte der Musikverein Bühlertal am vierten Adventssonntag den Besuchern in der Untertäler St.-Michaelskirche ein musikalisches Geschenk voller Harmonie (Foto: cn). » - Mehr