Wichtigste Frage: Bleibt Trump im Amt?

Forbach



Lachvergnügen und Hörgenuss Forbach (mm) - Der Theaterabend in der vollen Bermersbacher Festhalle hatte es in sich. Im ersten Teil stellte der Coro da Capo sein sängerisches Potenzial unter Beweis. Im zweiten Teil des Programms sorgte die Theatergruppe für viel Heiterkeit mit der Komödie "Natur pur" (Foto: ueb). » Weitersagen (mm) - Der Theaterabend in der vollen Bermersbacher Festhalle hatte es in sich. Im ersten Teil stellte der Coro da Capo sein sängerisches Potenzial unter Beweis. Im zweiten Teil des Programms sorgte die Theatergruppe für viel Heiterkeit mit der Komödie "Natur pur" (Foto: ueb). » - Mehr