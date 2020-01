Ansturm beim Silvesterlauf

Bühl



Tausende Gläubige in der Stadtkirche Bühl (wv) - In der festlich geschmückten Stadtkirche strömten über Weihnachten tausende Gläubige in insgesamt sieben sehr gut besuchten Gottesdiensten zusammen. Am Heiligabend fasste das große Gotteshaus den Ansturm nur, weil auch die Stehplätze stark genutzt wurden (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - In der festlich geschmückten Stadtkirche strömten über Weihnachten tausende Gläubige in insgesamt sieben sehr gut besuchten Gottesdiensten zusammen. Am Heiligabend fasste das große Gotteshaus den Ansturm nur, weil auch die Stehplätze stark genutzt wurden (Foto: wv). » - Mehr