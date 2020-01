Wichtiger sozialer Akzent der Gemeinde

Dortmund

Ein gewagtes Experiment Dortmund (dpa) - Dieser "Tatort" ist anders. Mit Starbesetzung, ohne festes Drehbuch. Der Plot ist ungewöhnlich: Kommissare wurden in Serie gekillt. Der "Tatort - Das Team" wird am heutigen Neujahrstag um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt (Foto: dpa/WDR Kommunikation/Redaktion Bild). » Weitersagen (dpa) - Dieser "Tatort" ist anders. Mit Starbesetzung, ohne festes Drehbuch. Der Plot ist ungewöhnlich: Kommissare wurden in Serie gekillt. Der "Tatort - Das Team" wird am heutigen Neujahrstag um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt (Foto: dpa/WDR Kommunikation/Redaktion Bild). » - Mehr

Offenburg

Polizei: Friedlicher Jahresstart in Land Offenburg (red) - Das Polizeipräsidium Offenburg freut sich über einen relativ ruhigen Jahresstart. Trotz 300 Notrufen und 250 Einsatzfahrten gab es keine sonderlichen Vorfälle. Ein Mülltonnen-Brand in einer Garage in Bühlertal zählte zu den schwersten Vorkommnisssen. (Foto: Gentsch/dpa) » Weitersagen (red) - Das Polizeipräsidium Offenburg freut sich über einen relativ ruhigen Jahresstart. Trotz 300 Notrufen und 250 Einsatzfahrten gab es keine sonderlichen Vorfälle. Ein Mülltonnen-Brand in einer Garage in Bühlertal zählte zu den schwersten Vorkommnisssen. (Foto: Gentsch/dpa) » - Mehr

Berlin

"Patienten-Navi" geht an den Start Berlin (dpa) - Die Nummer ihres Hausarztes können manche schon auswendig. Nun empfehlen die Kassenärzte auch eine andere Telefon-Hotline - als Wegweiser nicht nur in akuten Fällen. Ab sofort sollen sich Kassenpatienten nur noch die Nummer 116 117 merken müssen (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Die Nummer ihres Hausarztes können manche schon auswendig. Nun empfehlen die Kassenärzte auch eine andere Telefon-Hotline - als Wegweiser nicht nur in akuten Fällen. Ab sofort sollen sich Kassenpatienten nur noch die Nummer 116 117 merken müssen (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

PFC: Eine unendliche Geschichte Baden-Baden (fk) - Es ist und bleibt das Thema in der Region Mittelbaden: PFC. Zwar verstehen die Experten Monat für Monat mehr, doch die Probleme werden nicht kleiner, Lösungsansätze bleiben schwierig, Untersuchungen fördern neue belastete Flächen zutage (Foto: nof/av). » Weitersagen (fk) - Es ist und bleibt das Thema in der Region Mittelbaden: PFC. Zwar verstehen die Experten Monat für Monat mehr, doch die Probleme werden nicht kleiner, Lösungsansätze bleiben schwierig, Untersuchungen fördern neue belastete Flächen zutage (Foto: nof/av). » - Mehr