161 Einsätze im Bereich Forbach

Die Gruppe hatte der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Forbach anno 2004 gegründet. Seither verzeichneten die HvO mehr als 1 600 Einsätze in der Gemeinde, heißt es in einer Mitteilung. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr seien die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer über die Integrierte Leitstelle Mittelbaden alarmierbar.

Das Einsatzgebiet umfasst den Kernort Forbach mit den Ortsteilen Gausbach, Langenbrand, Bermersbach, Herrenwies, Erbersbronn, Raumünzach und Kirschbaumwasen. Ebenfalls hilft die Gruppe auf der B 462 bis zur Gemarkung Weisenbach beziehungsweise bis nach Schönmünzach, auf der L 79 bis zur Roten Lache und hoch bis zur Kreuzung Sand auf der L 83.

Das neue Einsatzfahrzeug, ein Seat Ateca, wurde Ende April bei der Integrierten Leitstelle Mittelbaden in Rastatt bereit für Einsätze gemacht.

In ihrem Jahresrückblick dankten die Helfer vor Ort den damaligen Spendern, die die Anschaffung unterstützt hatten, besonders. Ein Dank gelte aber auch den hauptamtlichen Kollegen des DRK-Rettungsdienstes Bühl-Achern und den Kollegen der DRF Luftrettung, mit denen es 2019 erneut eine gute und professionelle Zusammenarbeit gegeben habe. Die Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge und die Versorgung der Patienten werden ausschließlich vom DRK-Ortsverein Forbach und dessen fördernden Mitgliedern getragen, betonen die HvO in ihrer Mitteilung weiter. Bei Einsätzen entstünden den Betroffenen und deren Krankenkassen keinerlei Kosten. Über Spenden zur Unterhaltung der Fahrzeuge und der Ausstattung freue sich das DRK jedoch.