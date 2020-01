Nicht irgendwelche Postkarten von der Stange

Krefeld

Krefelder Zoo bleibt geschlossen Krefeld (dpa) - Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus bleibt der Krefelder Zoo am Donnerstag weiter geschlossen. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr mehrere Menschenaffen gestorben, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse (Foto: dpa).

Gaggenau

Ansturm beim Silvesterlauf Gaggenau (red) - Mit 70 Teilnehmern hatten die Organisatoren gerechnet - fast doppelt so viele gingen beim Silvesterlauf in Freiolsheim an den Start (Foto: Rohwer). Angesichts der 130 Starter denkt der SC Mahlberg Freiolsheim darüber nach, den Lauf wieder regelmäßig durchzuführen.