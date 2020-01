Hotel Sackmann: Generalsanierung startet

Bühl

Haushalt in Bühl verabschiedet Bühl (jo) - 80,5 Millionen Euro an Erträgen stehen 90,9 Millionen an Aufwendungen gegenüber. Insbesondere CDU und GAL taten sich angesichts des Zehn-Millionen-Defizits mit dem Haushalt 2020 schwer; letztlich stimmten sie wie FW, GAL und FDP dem Entwurf ebenfalls zu (Foto: jo).

Baden-Baden

WC am Marktplatz wieder offen Baden-Baden (red) - Nach dem Abschluss einer Generalsanierung ist die Toilettenanlage auf dem Baden-Badener Marktplatz ab sofort wieder täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie wurde mit einem Kostenaufwand von 70.000 Euro hergerichtet (Foto: Stadt).

Rastatt

Sanierung für 3,4 Millionen Rastatt (ema) - Die Bauarbeiter werden sich in den nächsten drei Jahren in der Anne-Frank-Schule die Klinke in die Hand geben. Rund 3,4 Millionen Euro will der Landkreis Rastatt als Schulträger bis ins Jahr 2022 in die Rastatter Berufsschule investieren (Foto: fuv/Archiv).

Rastatt

Millionen für Kreis-Gebäude Rastatt (ema) - Rund 10,4 Millionen Euro will der Landkreis im kommenden Jahr in Bau und Unterhalt seiner Gebäude investieren. Den größten Batzen braucht die Verwaltung in eigener Sache: 2,6 Millionen Euro für den Umbau des Dienstgebäudes Lyzeumstraße 23 in Rastatt (Foto: av).