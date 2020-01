Keine Mittel für Kraftwerk im Etat

Mannheim



Retter der Reisenden in Not Mannheim (dpa/red) - Hilfe gibt es an Gleis 1. Dort befindet sich in Mannheim die Bahnhofsmission. Seit der Eröffnung 1897 haben schon viele Menschen in der Einrichtung Schutz gesucht. Sie helfen Reisenden, aber auch Menschen mit psychischen Problemen (Foto: dpa).