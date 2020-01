Sonnenscheinreich, mild und ein wenig winterlich

Die Tiefdruckgebiete brachten in der zweiten Dekade mancherorts reichlich Niederschlag mit sich. Allerdings strömten meist milde Luftmassen zu uns, um den 16. herum drehte die Luftströmung weiter in südlicher Richtung um, und es kamen noch wärmere Luftmaßen zu uns. Vielerorts wurden mehrmals Temperaturen über 15°C aufgezeichnet. Der Maximalwert wurde am 16. (13.45 Uhr) mit sensationellen und schon fast frühlingshaften 16,1°C aufgezeichnet. Dem alljährlichen Wunsch nach weißer Weihnacht wurde wieder einmal ein gehöriger Strich durch die Rechnung gemacht. Lediglich der Minimalwert war am 6. (6.25 Uhr) mit -4,9°C in die richtige, winterliche Richtung gegangen. Der Gesamtniederschlag wurde mit 93,8 l/m 2 (Normalsoll 82 l/m 2 , Quelle DWD) an 16 Niederschlagstagen aufgezeichnet. Insgesamt betrachtet war der Dezember in unserer Region sehr mild, bei viel Sonnenschein, aber auch niederschlagsreich.

Erste Dekade (1. bis 10. Dezember): anfänglich winterlich kühl und trocken, meistens Dauerbewölkung, gegen Ende der Dekade deutlich ansteigende Temperaturen und beginnende Niederschläge. Die Durchschnittstemperatur lag bei 4,5°C. Der Minimalwert wurde am 6. (6.25 Uhr) mit kühlen, aber jahreszeitlich angemessenen -4,9°C aufgezeichnet. Dagegen war der Maximalwert mit 14,1°C am 8. (14.10 Uhr) deutlich zu hoch und eher in den Frühling einzuordnen. Beim Gesamtniederschlag konnten 13,2 l/m 2 an drei Niederschlagstagen aufgezeichnet werden, ein eher niedriger Wert. Dabei war der 8. mit seinen 8 l/m 2 aufgrund eines heftigen Sturmtiefs mit Böen von 53,1 km/h hauptverantwortlich.

Zweite Dekade (11. bis 20. Dezember): viel Niederschlag und nahezu Dauerbewölkung, an manchen Tagen waren starke Böen an der Tagesordnung. Aber auch schöne, sonnige und schon fast frühlingshafte Tage. Bei den Temperaturen war es mal wieder wie schon oft im Dezember ein Auf und Ab, in dieser Dekade war eben alles möglich. Die Durchschnittstemperatur lag bei eher vorfrühlingshaften 7,7°C. Der Minimalwert wurde erneut im Minusbereich aufgezeichnet und lag am 11. (4 Uhr) bei -0,2°C. Dagegen war der Maximalwert deutlich angestiegen und konnte im Laufe eines sonnigen Tages am 16. (13.45 Uhr) mit angenehmen und schon fast warmen 16,1°C aufgezeichnet werden. Meist aber beherrschten dennoch Dauerbewölkung und sehr viel Niederschlag das Geschehen. Mit einem Gesamtniederschlag von 54,2 l/m 2 an acht Niederschlagstagen war es eine sehr feuchte und niederschlagsreiche Dekade.

Dritte Dekade (21. bis 31. Dezember): anfänglich überwiegend mild, morgendliche Nebelfelder, starke Bewölkung wurde meistens über den Tag durch ein Sonnen-Wolken-Mix abgelöst. Die Weihnachtstage waren wie fast in jedem Jahr deutlich zu mild, und wie so oft blieb auch dieses Jahr der Wunsch nach einem verschneiten Heiligabend unerfüllt. Die Durchschnittstemperatur lag bei 4,9°C. Der Maximalwert wurde am 22. (11.15 Uhr) erneut mit milden 11,6°C gemessen, dagegen ging es beim Minimalwert am 31. (7.30 Uhr) mit winterlichen -3,8°C weiter. Der Gesamtniederschlag betrug 26,4 l/m 2 an fünf Niederschlagstagen und war dabei eher als normal einzustufen.

Der Dezember im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammer): Temperaturdurchschnitt 5,7°C (6,1°C), Niederschlag 93,8 l/m 2 (118,4 l/m 2 ), Niederschlagstage 16 (19).

