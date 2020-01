Schaden von einer viertel Million Euro

Malsch

Lkw-Brand auf der A5 Malsch (red) - Ein Lkw-Brand hat sich am Montagabend auf der A5 ereignet. Enstanden ist das Feuer offenbar durch eine heißgelaufene Bremse. Ein hoher Schaden konnte jedoch durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden (Foto: Einsatzreport24).

Baden-Baden

Finanzmärkte im Fokus Baden-Baden (red) - Für Anleger glichen die vergangenen zwölf Börsenmonate einer Achterbahnfahrt - mit einem am Ende positiven Ausgang. Aber wie sind die Aussichten für 2020 an den Finanzmärkten? Vielversprechend, wenn auch nicht ohne Risiken, sagen Experten (Foto: dpa).

Hügelsheim

Rhinos: Ruhe bewahren Hügelsheim (red) - Vier Niederlagen in Folge hat der ESC Hügelsheim zuletzt in der Eishockey-Regionalliga kassiert, der Playoffplatz gerät zunehmend in Gefahr. Am Samstagabend empfangen die Baden Rhinos nun den Playoff-Konkurrenten aus Eppelheim am Airpark (Foto: F. Vetter).

Breisach

Messfehler: Altrhein leergelaufen Breisach (lsw) - Wegen einer defekten Messanlage ist ein Stück des Altrheins oberhalb von Breisach leergelaufen. Nach Angaben der Polizei war fälschlicherweise ein zu hoher Wasserstand gemessen worden, was zu einer automatischen Absenkung des Wehrs führte (Symbolfoto: red).