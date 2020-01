Sprengungen ab Montag

(red) - Seit September werden im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe vier Rettungstreppenhäuser für den Tunnel Gernsbach im Zuge der B 462 hergestellt. Die hierfür im November begonnenen Sprengarbeiten werden am Montag, 13. Januar, zwischen 15 und 17 Uhr am Treppenhaus "Am Bahnhof" fortgesetzt. Am Treppenhaus "Am Blumenweg" beginnen die Sprengungen am Mittwoch, 15. Januar, teilt das RP mit.

Wie im Jahr 2019 wird um den mit Sprengmatratzen gesicherten Schacht des Treppenhauses "Am Bahnhof" ein Sicherheitsbereich im Radius von 25 Metern eingerichtet, welcher nicht betreten werden darf. Hierfür werden die Schwarzwaldstraße sowie der Gehweg ab dem Bahnübergang bis zum Bahnhof komplett gesperrt. Ein Abbiegen ist von der Gottlieb-Klumpp-Straße sowie der Bleichstraße in Richtung Schwarzwaldstraße während dieser Zeit nicht möglich. Anlieger aus dem Blumenweg können in Richtung Gottlieb-Klumpp-Straße abfahren.

Die Sprengung erfolgt in einer Zugpause der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zwischen 15 und 17 Uhr und dauert rund 30 Minuten. Aus Sicherheitsgründen muss während der Sprengung zusätzlich der Tunnel in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden. Die weiteren Sprengungen sollen dann bis etwa Mitte des Jahres regelmäßig jeden Montag im selben Zeitfenster und unter denselben Bedingungen ausgeführt werden.

Ab 15. Januar muss zudem am Rettungstreppenhaus "Am Blumenweg" zur Herstellung einer sogenannten Schachtkrone zur Baugrubensicherung der anstehende Fels gesprengt werden. Dazu wird ebenfalls im Radius von 25 Metern ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Hierfür werden die Gottlieb-Klumpp-Straße ab Gerbergasse, die Hebelstraße ab Austraße und der Blumenweg komplett gesperrt. Die Sprengung erfolgt auch hier in einer Zugpause der AVG zwischen 15 und 17 Uhr. Der Tunnel wird dafür in beide Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. Zusätzlich entfallen bis zu fünf Parkplätze an der Gottlieb-Klumpp-Straße 12 gegenüber dem Rettungstreppenhaus.

Voraussichtlich ab 29. Januar bis etwa Mai werden für den Vortrieb auch am Treppenhaus "Am Blumenweg" regelmäßig jeden Mittwoch im selben Zeitfenster und unter denselben Bedingungen Sprengungen durchgeführt.

Bei den Sprengarbeiten werden bei jeder Sprengung Signale gegeben. Es gibt nachfolgende Sprengsignale, die im Einzelnen bedeuten:

Langer Ton bedeutet: Sprengung steht unmittelbar bevor.

Zwei kurze Töne bedeuten: Es wird gezündet.

Drei kurze Töne bedeuten: Das Sprengen ist beendet.