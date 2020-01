RSC/DJK holt sich den Murgtal-Titel

Gaggenau

Gaggenau

Kirche sucht Kandidaten Gaggenau (tom) - Mitreden, mitentscheiden - und dabei durchaus auch den eigenen Kirchturm im Blick haben dürfen: Als sogenannte Pfarrgemeinderäte können Katholiken mitentscheiden. In der Seelsorgeeinheit Gaggenau würde man sich über weitere Kandidaten freuen (Foto: Senger).

Baden-Baden

Baden-Baden

Kurstadt vorerst kein Welterbe Baden-Baden (hez ) - Schon lange träumt Baden-Baden von der Aufnahme in die Welterbe-Liste der Unesco - und beim Träumen bleibt es zunächst wohl auch. Oberbürgermeisterin Margret Mergen erklärte nun, dass 2020 mit keiner Entscheidung der Unesco zu rechnen sei (Foto: sre/av).

Gernsbach

Gernsbach

Glatfelter streicht rund 100 Stellen Gernsbach (stj) - Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Gernsbach: Glatfelter, ein weltweit führender Lieferant von technischen Spezialpapieren und größter Arbeitgeber der Stadt, kündigt den Abbau von ungefähr 100 Stellen an seinem Standort in der Hördener Straße an (Foto: av).

Gaggenau

Gaggenau

Klimaschutz als zentrale Aufgabe Gaggenau (tom) - Weniger Geld in der Kasse und mehr Engagement im Klimaschutz: Beim Neujahrsempfang in der Jahnhalle umriss Oberbürgermeister Christof Florus die zwei großen Herausforderungen für die Große Kreisstadt in den kommenden Jahren (Foto: Mandic).