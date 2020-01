Mit dem Award kann Gas gegeben werden

Bühl

Auszeichnung für junge Handwerker Bühl (jo) - Im festlichen Rahmen des städtischen Neujahrsempfangs ist in Bühl jetzt erstmals der Förderpreis "Junges Handwerk" an engagierte Nachwuchskräfte vergeben worden. Die städtischen "Oscars" gehen an Tim Bauer, gefolgt von Simone Falk und Laura Lang (Foto: bema). » Weitersagen (jo) - Im festlichen Rahmen des städtischen Neujahrsempfangs ist in Bühl jetzt erstmals der Förderpreis "Junges Handwerk" an engagierte Nachwuchskräfte vergeben worden. Die städtischen "Oscars" gehen an Tim Bauer, gefolgt von Simone Falk und Laura Lang (Foto: bema). » - Mehr

Baden-Baden

Auf dem Sprung über den Teich Baden-Baden (co) - Für Sebastian Dracu (Foto: Hecker-Stock) ist derzeit alles im Fluss. Der junge Rockmusiker aus Baden-Baden setzt gerade zum Sprung über den Großen Teich an, er hat einen heißen Draht zu einem populären Produzenten und baut sein Netzwerk auch in Richtung London aus. » Weitersagen (co) - Für Sebastian Dracu (Foto: Hecker-Stock) ist derzeit alles im Fluss. Der junge Rockmusiker aus Baden-Baden setzt gerade zum Sprung über den Großen Teich an, er hat einen heißen Draht zu einem populären Produzenten und baut sein Netzwerk auch in Richtung London aus. » - Mehr

Bühl

Floristin aus Leidenschaft Bühl (ar) - Nicole Bäuerle ist Floristin aus Leidenschaft und hat für ihr Geschäft in Bühl immer wieder neue Ideen. Nun ist sie für ihre Kreativität belohnt worden: Vor wenigen Wochen erhielt sie den Oscar der grünen Branche und darf sich nun "Floristin des Jahres 2019" nennen (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Nicole Bäuerle ist Floristin aus Leidenschaft und hat für ihr Geschäft in Bühl immer wieder neue Ideen. Nun ist sie für ihre Kreativität belohnt worden: Vor wenigen Wochen erhielt sie den Oscar der grünen Branche und darf sich nun "Floristin des Jahres 2019" nennen (Foto: ar). » - Mehr

Darmstadt

Welterbetitel für Mathildenhöhe? Darmstadt (red) - Nach Millioneninvestitionen und jahrelanger Vorarbeit hofft Darmstadt auf den Welterbe-Status für die Mathildenhöhe (Foto: dpa). Die Künstlerkolonie ist eine von zwei Nominierungen in diesem Jahr mit deutscher Beteiligung. Die Entscheidung fällt im Sommer. » Weitersagen (red) - Nach Millioneninvestitionen und jahrelanger Vorarbeit hofft Darmstadt auf den Welterbe-Status für die Mathildenhöhe (Foto: dpa). Die Künstlerkolonie ist eine von zwei Nominierungen in diesem Jahr mit deutscher Beteiligung. Die Entscheidung fällt im Sommer. » - Mehr