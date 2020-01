Viele Interessenslagen am Mosesbrunnenplatz

Baden-Baden

Was passiert mit dem Kolbenacker? Baden-Baden (cn) - Jüngst diskutierten in ihrer Sitzung die Ortschaftsräte im Rebland über die Zukunft des ehemaligen Festgeländes Kolbenacker in Steinbach. Seit rund zwei Jahren ist dort ein großer Geröllhaufen deponiert, und das Areal gammelt vor sich hin (Foto: Nickweiler).

Stuttgart

Organspende: Land unterm Durchschnitt Stuttgart (lsw) - Die Zahl der Organspender in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr rückläufig gewesen. Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) vom Montag gab es im vergangenen Jahr 118 Spender, im Jahr davor waren es 126 (Symbolfoto: dpa).

Muggensturm

Kulturförderung als Pflichtaufgabe Muggensturm (sl) - Mehr kommunale Förderung von Kultur fordert der ehemalige Hüfinger Bürgermeister und einstige Muggensturmer Gemeinderat Anton Knapp. Mit seinem Buch "Ist das Kunst oder ,muss′ das weg" will er nicht nur bei Politikern Impulse setzen (Foto: red).