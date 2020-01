"Kompliment für sehr gepflegtes Loffenau"

Den Bürgermeister stimmte dies aber auch nachdenklich: Es treffe wohl zu, dass "bei uns die Welt noch in Ordnung ist, es geht uns gut. Ich möchte aber hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Themen und Aufgaben unserer Zeit auch uns tangieren und wir nicht denken dürfen, das ist alles weit weg. Der Klimawandel betrifft uns, wir merken es ja selbst an der Natur. Es ist nicht gut, wenn im Januar oder Februar die Pflanzen austreiben, weil es zu warm ist." Gewalttätigkeiten oder Hassbotschaften im Internet bereiten Burger ebenfalls Sorgen. Er appellierte daher an alle in dem beschaulichen Örtchen, sich der "gesamtgesellschaftlichen Aufgaben zu stellen und mitzuwirken, damit die Welt auch in Zukunft noch in Ordnung ist".

Vor allen Bürgermeistern aus dem Murgtal und seinem Vorgänger Erich Steigerwald und den neuen Priestern, die im vergangenen Jahr für einen Umbruch sorgten, widmete sich der Schultes in seiner Rede insbesondere dem "ereignisreichen" Ortsgeschehen 2019. Dieses war geprägt von den Wechseln bei der katholischen wie evangelischen Kirche. "Mit diesen zwei Veränderungen war es aber noch nicht getan", bedauerte Burger den Abschied von Pastor Erwin Ziegenheim am 15. Dezember. "Mit seiner Pensionierung hat die evangelisch-methodistische Kirche leider die Gemeindearbeit in Loffenau eingestellt. Ein sehr schmerzhafter Schritt, am Ende aber leider unausweichlich", befand Burger und sah es als "kleinen Trost", dass das Grundstück der Kirche mit Ferienheim weiter von zwei Privatpersonen genutzt und betrieben wird.

Unter den zahlreichen Veranstaltungen hob Burger die nun 20 Jahre währende Partnerschaft mit Montefelcino hervor. Die Italiener müssten wohl demnächst für ihren Bus einen Anhänger erwerben, um noch mehr Spezialitäten zum Weihnachtsmarkt karren zu können. "Insgesamt entwickeln sich unsere Partnerschaften ganz toll", befand der Bürgermeister gestern ebenso bezüglich der jungen Partnerschaft mit Steinbourg, die gleich mit Leben erfüllt wurde. Auch deswegen sei 2019 "ein weiteres gutes Jahr" für die Dorfgemeinschaft gewesen.

Das galt zudem für die Gemeinde-Finanzen. Die Rücklagen kletterten voraussichtlich um fast eine Viertelmillion auf rund 1,2 Millionen Euro. "Das ist viel Geld, aber es ist auch sehr schnell wieder weg", warnte der Rathaus-Chef vor seinem folgenden Ausblick auf die "größeren Projekte, die 2020 anstehen". Die teuerste Baumaßnahme werde die Sanierung des Heckenbrunnenpfads für 600 000 Euro sein. Der letzte Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt für etwa eine Million Euro werde dagegen erst 2021 folgen. Die Kinderbetreuung wird sich in Loffenau weiter verbessern, denn im März soll der Waldkindergarten mit 20 Plätzen starten. Mit zusätzlichem Wohnraum und einer Ladesäule für Elektromobilität will die Gemeinde noch attraktiver für Familien werden. Dies gilt auch für Touristen dank eines verbesserten Angebots. Die Neugestaltung des Friedhofs werde überdies im mittleren Teil fortgesetzt.

Bei der vom Musikverein Loffenau und dem Chor "Chorlibris" umrahmten Veranstaltung zeichnete Burger den Bürgerclub aus. Für ihren seit 1999 währenden Einsatz für die Dorfverschönerung und weitere Aktivitäten sprach der Stiftungsrat den pensionierten Mitgliedern einstimmig den Bürgerpreis zu (das BT berichtete).