Pumpen und Sandsäcke stets griffbereit Gernsbach (red / stj ) - Kurz vor Weihnachten ist dem Gemeinderat die Machbarkeitsstudie zum Hochwasserschutz an der Murg von der Murginsel bis zur Gemarkungsgrenze Gaggenau vorgestellt worden. Das BT fasste die wesentlichen Erkenntnisse daraus im Artikel vom 18. Dezember unter der Überschrift "Viele Projekte, viele Millionen" zusammen. Mit Markus Schleicher hat sich nun ein in doppelter Hinsicht betroffener Bürger zu Wort gemeldet, der die Meinung vertritt, dass zuerst die vorhandene Bausubstanz geschützt werden sollte, ehe andernorts neue Projekte realisiert werden, die ebenfalls Hochwasserschutzmaßnahmen erforderten (Beispiel Pfleiderer-Areal).



Der Uhrmachermeister hat sowohl ein Privathaus als auch ein Geschäftshaus in der Schlossstraße. Die Anlieger dort seien schon über Jahre der möglichen Gefahr eines Hochwassers ausgesetzt und mussten ihre Ufermauern entsprechend auf eigene Kosten erhöhen, betont Schleicher: "Durch den Klimawandel hat sich die Situation noch verschlechtert. Hinzu kommt, dass an der Stadtbrücke durch Baumaßnahmen der Querschnitt verengt wurde, was im Bereich der Schlossstraße zu erhöhtem Wasserpegel führte." Für die Anlieger, die ständig mit der Angst leben müssten, sei es wichtig, dass endlich ein funktionierendes Hochwasserkonzept erarbeitet wird. Der täglich mehrmalige Blick in Richtung Murg sei für die Anwohner der Schlossstraße längst Routine. Pumpen, Sandsäcke und Absperrbohlen stünden stets griffbereit, weil es heutzutage bedingt durch den Klimawandel zu jeder Jahreszeit zu einem Hochwasser kommen könne. Laut der jüngst im Gemeinderat vorgestellten Machbarkeitsstudie Hochwasserschutz findet jetzt ein 20-jähriges Hochwasser alle fünf und ein 100-jähriges alle 20 Jahre statt. Ufermauern in



Eigenarbeit erhöht



Bei einem 100-jährigen Hochwasser führt die Murg laut Studie 688 bis 700 Kubikmeter pro Sekunde (m³/s) Wasser, das sich unterhalb der Stadtbrücke durchzwängt. Diese stellt den kritischsten Punkt dar. "Die Stadtbrücke wurde in den letzten Kriegstagen gesprengt. Teils auf der alten Konstruktion wurde die heutige Brücke 1952 fertiggestellt", blickt Schleicher zurück: "Die alte Brücke hatte eine größere Durchlasshöhe. Des Weiteren wurde Ende 60er/Anfang 70er Jahre die Igelbachstraße verbreitert. Das Murgbett wurde dadurch verengt, was zu einer Verschlechterung bei Hochwasser auf der linken Murgseite führte. Damals beschwichtigte man die Murganlieger im Bereich der Schlossstraße, es würde nicht mehr zu stärkeren Hochwassern kommen, man könne dies über die Schwarzenbach-Talsperre regulieren. Nach dem Hochwasser 1990 habe ich in Eigenarbeit die Ufermauern erhöht. Beim Hochwasser 2004 stieg das Wasser bis auf wenige Zentimeter unterhalb der Mauer an, sodass ich diese nochmals erhöht habe." Bei diesem Hochwasser habe Schleicher beobachtet, dass eine circa 30 Meter lange Tanne samt Wurzelstock mit der Krone voraus in Richtung Stadtbrücke trieb. "Nicht auszudenken, hätte diese sich quer gegen die Pfeiler gelegt! Mit tobendem, zerstörerischem Lärm wurden die Äste an der Brückenunterkante abgebrochen. Die Kräfte, die hier einwirken, sieht man an den Beulen der Edelstahlstreben, die an den Brückenpfeilern angebracht sind." Laut Studie wird die Stadtbrücke bei einem 100-jährigen Hochwasser zum wasserstauenden Hindernis. Um sein Haus zu schützen, müsste Schleicher seine Mauer auf eine Höhe des im Bild zu sehenden Absperrbands bringen. Mit ansteigendem Pegel führt die Murg immer mehr Treibgut mit sich. Dieses lagert sich im Bereich Brückenmühle ab, was zu Querschnittsverengungen und dann zu Rückstau führe, erklärt Schleicher. Das sei schon bei kleineren Hochwassern zu beobachten. "Kommt es zur Überflutung der Brücke, so sammelt sich innerhalb kürzester Zeit am Geländer Treibgut an. Hier entsteht dann ein Stauwall. Es kommt zur Ausuferung der Murg. Ob die Brücke diesen Belastungen standhält, müsste laut Gutachten berechnet werden." Bewohner an Flüssen spüren Folgen direkt



Derartige Hochwasser sind für Markus Schleicher die Folge des Klimawandels, hinzu komme, dass immer größere Flächen bebaut und versiegelt werden: "Zum Klimawandel trägt jeder von uns bei, aber die Bewohner an Flüssen spüren die Folgen direkt." Ein weiteres Problem sei der Versicherungsschutz. Markus Schleicher hat Bedenken, dass in einem Schadensfall die Kündigung droht. Und zum Stichwort Solidargemeinschaft sagt der Uhrmachermeister abschließend: "Jeder von uns benutzt die Infrastruktur und hat ein Dach über dem Kopf. Das dort anfallende Wasser gelangt letztendlich auch in die Murg. Mit Aussagen wie ,die Murganlieger sollen sich doch selbst um den Hochwasserschutz kümmern' oder ,wer in Venedig wohnt, muss mit Hochwassern rechnen', ist den Betroffenen nicht geholfen."

