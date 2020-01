Energienetzwerk und E-Autos

Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich 2019 verlangsamt. Die Inflationsrate lag im Jahresschnitt bei 1,4 Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren. Sinkende Preise für Heizöl und Kraftstoffe bremsten den Anstieg der Verbraucherpreise (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Karlsruhe (bjhw) - Bioabfälle haben es 2016 sogar bis in den grün-schwarzen Koalitionsvertrag geschafft. Jetzt haben Umweltministerium und Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) die Ergebnisse eines Modellprojekts in Großwohnanlagen vorgelegt (Foto: dpa).

Bühl

Bühl (co) - Wie er zu der Ehre kommt, das weiß Tim Bauer gar nicht so genau. Er ist der Gewinner des erstmals ausgelobten städtischen Förderpreises für junge Handwerker der Stadt Bühl. Das BT stellt den jungen Elektroniker vor, der auch bei der Feuerwehr und in Vereinen aktiv ist.