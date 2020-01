Stehende Ovationen für den Bürgerclub

Loffenau - Unermüdlicher und unentgeltlicher Einsatz für das Gemeinwohl: Diese Tugend erfuhr am Donnerstagabend beim Neujahrsempfang der Gemeinde Loffenau eine verdiente Würdigung. Bürgermeister Markus Burger zeichnete nach seiner 20-minütigen Rede (das BT berichtete gestern) langjährige Feuerwehrleute ebenso aus wie die Mitglieder des Bürgerclubs, die den zum zweiten Mal verliehenen Loffenauer Bürgerpreis erhielten.





Die 250 Gäste im Gemeindesaal dankten den rührigen Pensionären für ihren Einsatz, erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten ihnen lange. Der Stiftungsrat hatte sich unter den vielen Vorschlägen einstimmig für den Bürgerclub entschieden, berichtete Burger und erinnerte an die Historie, als alles im Herbst 1999 begann: "Die Legende besagt, dass Erich Möhrmann im Neubruchweg auf Kurt Klenk traf, der dort den Graben reinigte, ohne Auftrag der Gemeinde, alleine aus eigenem Antrieb. Beide kamen ins Gespräch - und die Idee war geboren, einen Bürgerclub zu gründen. Doch zwei Mann waren zu wenig, man brauchte also Mitstreiter." Die fanden sich dank der Unterstützung von Bürgermeister Erich Steigerwald bald. Die Gemeinde startete mit Erfolg einen Aufruf, im November 1999 wurde der Bürgerclub aus der Taufe gehoben.

Seitdem widmeten sich die Senioren beispielsweise Verschönerungen auf dem Panoramarundweg, an der alten Sägemühle oder am Loffenauer Milchhäusle, das die Mitglieder liebevoll restaurierten. "Würde man die geleistete Arbeit des Bürgerclubs der vergangenen 20 Jahre in Geld beziffern, so würde es mich nicht verwundern, wenn dabei ein Betrag von 100 000 Euro herauskäme, alleine an Arbeitsstunden", pries der Bürgermeister den Einsatz und fügte an: "Sie sehen, meine Damen und Herren, der Bürgerclub ist ein Paradebeispiel für ehrenamtliches Engagement und ein würdiger Preisträger für den Bürgerpreis 2020."

Karl-Heinz Grimm nahm als Ansprechpartner des Bürgerclubs die Urkunde entgegen. Helmut Möhrmann schritt ans Mikrofon und bedankte sich für die Auszeichnung. Der ehemalige Fraktionssprecher im Gemeinderat betonte, "das gesamte Team hat sich über die Anerkennung riesig gefreut". Den mit 500 Euro dotierten Preis investieren die Rentner aber gleich wieder, kündigte Möhrmann an: "Wir stiften das Geld für eine Sitzbank am Boule-Platz." Burger hörte es mit Freude und versprach, "wenn die Sitzbank steht, tragen wir ein Boule-Turnier aus - und ich stifte die Getränke".

Nicht minder verdient als die Mitglieder des Bürgerclubs machten sich zehn Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Zusammen mit Kreisbrandmeister Heiko Schäfer und Ortskommandant Hartmut Schweikhardt zeichnete Burger altgediente Floriansjünger mit dem Ehrenzeichen in Bronze aus: Dominic Krämer, Philipp Fieg, Dominic Laupp und Tim Häfele sind seit 15 Jahren aktiv im Einsatz. 16 Jahre sind Philip Häfele und Simon Merkel, die beide nicht anwesend sein konnten, Marcel Kyre und Jens Fahning dabei. Georg Hegele fing vor 20 Jahren an, auf gar 21 Jahre bringt es Martin Seeger. Ihnen allen zollte Burger "höchsten Respekt" für den selbstlosen, oft riskanten Einsatz.

Nach den letzten hörenswerten Beiträgen von "Chorlibris" und des Musikvereins, der passend zu den Alltagshelden "Angels" von Robbie Williams (Arrangement von Jan van Kraeydonk) spielte, lud der Schultes zum Umtrunk ein.