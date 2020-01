Vom Leiterwagen hoch auf die Empore

Von Barbara Gutmann



Gaggenau - Die Rotenfelser Orgel in der Laurentiuskirche und Norbert Förderer: das ist fast ein Synonym. Sein gefühlvolles, spezielles Spiel ist unverkennbar. Dieser ganz eigene Stil bekräftigt den Begriff von der Berufung. Am morgigen Sonntag wird Förderers 50-jähriges Orgeljubiläum im Bad Rotenfelser Gemeindesaal gefeiert.



Auch wenn er so viel Aufmerksamkeit in seiner Bescheidenheit und Zurückhaltung eigentlich scheut: Fünfzig Jahre im Dienst an der Gemeinde, das ist ein Grund zum Feiern. Strahlend wie sein Name (Norbert, der Strahlende) ist seine Musik, die wohltönend von der Empore herunterschallt. Aber auch oft meditativ, improvisiert: Stets erreicht er einfühlsam die Herzen der Zuhörer. Ein Jubiläum also par excellence, und das ohne Studium. Förderer ist Autodidakt, ein Naturtalent, der schon als Kind und Schüler "elektrisch" auf Musik reagiert hat. Das erzählt er im BT-Gespräch anlässlich seines 70. Geburtstages, den er am Dienstag begeht. Und da sein Lebensweg eng mit der Musik verwoben ist, passt auch die zeitliche Nähe der Jubiläen. Die Musik ist seine Triebfeder, sein Lebenselixier, Kraftspender neben der Familie mit inzwischen vier Enkelkindern. Und für den Beruf, den er immer mit Freude und Verantwortung ausübte. Nach achtjähriger Grundschule hat er als Großhandelskaufmann die Lehre und 34 Berufsjahre bei der Firma C.F. Werner absolviert. 1999 übernahm ihn die Firma Stober in Karlsruhe-Neureut für den Ein- und Verkauf bis zur Pensionierung im Jahr 2015: "Auch im Berufsleben habe ich die 50 Jahre geschafft", resümiert er mit innerer Zufriedenheit. Aber vor allem war es das Verständnis seiner Frau Angelika für all seine Aktivitäten. Hat sich das Paar doch durch die Musik kennengelernt. Bis heute engagieren sie sich, musizieren und singen sie beide in der Kirchengemeinde. Vor allem im Kirchenchor, wo er auch Vizedirigent ist. Und Sohn Christian wirkt als Tenor in der vom Vater geleiteten Schola mit, solistisch oft bei Messen und anderen Anlässen. Von Pfarrer Jürgen Reuss angeregt, gründete Förderer 1996 die Jugendmusikgruppe Charisma und leitete sie bis zur Auflösung 2015 - dort sang auch Tochter Stefanie mit. Inzwischen gibt es übrigens wieder einen Projektchor. Schon im Kindergarten spielte der Fünfjährige Handorgel, "im Leiterwagen bei einem Fastnachtsumzug", erzählt er. Vater Stefan bemerkte früh das besondere Talent des jüngsten seiner vier Kinder, alle im Übrigen musikalisch. Mit einem kleinen chromatischen Akkordeon startete dann seine Musikerlaufbahn beim Harmonika-Spielring. Sein Lehrer war der spätere Dirigent Manfred Fritz. Aber eine ganz besondere Faszination übte die Kirchenmusik auf den Jungen aus. Und so wurden seine musikalischen Talente vom damaligen Schulrektor und Organisten Julius Popp mit kostenlosem Orgelunterricht gefördert. Die theoretischen Grundlagen habe zudem Herbert Amrain gelegt, der ihn in die Harmonielehre und klassische Musik einführte. Mit 16 kam zwar das eigene Klavier, aber "leider habe ich nie Unterricht gehabt", bedauert er. Für ihn als gefragter Alleinunterhalter am Keyboard kein Problem. Die Orgel indes wurde sein Instrument, denn mit 17 Jahren musste er für den erkrankten Popp-Nachfolger an Weihnachten einspringen, da kannte Pfarrer Albert Neumaier kein Pardon: "Du wirst doch ein paar Lieder spielen können!" Danach vertrat er den Hauptorganisten August Möschle, mit dem er sich diese Aufgabe ab 1970 als offiziell angestellter Organist zunächst teilte. Autodidaktisch bildete er sich stets weiter bis zum heutigen Standard. Aber: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die klassische Orgelliteratur nicht beherrsche. Ich spiele meist meine eigenen Ideen." Das ist sein Markenzeichen. Seine Improvisationen, die meditativen Klänge nach den Predigten und zur Kommunion, das alles kommt aus dem Herzen des immer gelassenen Organisten. Das alles wussten schon die Pfarrer Frank Martin und Jürgen Reuss zu schätzen, genauso wie Pfarrer Tobias Merz: "Auf dem Orgelbock ist Herr Förderer in seinem Element. Das überträgt sich auf die singende Gemeinde. Er ist eine große Bereicherung für St. Laurentius und für die ganze Seelsorgeeinheit. Ein echtes Geschenk."

