Klick, klick, klick - und Laden zu

1983 hatte der heutige Seniorchef Hubert Dreher (62) die Firma gegründet. Nach vielen Jahren in Hörden folgte 2013 mit dem Umzug an die Auffahrt zur B 462 in Ottenau die Zusammenführung der Firmenstandorte. Auch Elektro Weiland am Bahnhof, den man 2007 gekauft hatte, wurde 2013 geschlossen, das Gelände ist mittlerweile neu bebaut. Handwerksbetrieb und Fachgeschäft endlich an einem Ort, das eröffnete Perspektiven.

Während das Handwerk nach wie vor goldenen Boden hat, ist im Einzelhandel ein neues Zeitalter hereingebrochen - nicht erst seit gestern. "Seit zwei Jahren haben wir schon wegen einer Schließung überlegt", berichtet Seniorchefin Jutta Dreher. Nun ziehen die Drehers die Konsequenzen und konzentrieren sich aufs Elektro-Handwerk.

Die "Weiße Ware", also Waschmaschine, Kühlschrank oder Spülmaschine, sie ist unterm Strich kein lohnendes Geschäft mehr für den stationären Handel, bestätigt Hubert Dreher. Dabei sehe man längst nicht mehr die großen Elektronikmärkte auf der grünen Wiese oder in den Gewerbegebieten als Konkurrenz - "die kämpfen mit den gleichen Problemen". Das Problem ist wirklich das Internet und der gnadenlose Preiskampf dort."

Das Problem, es fängt beim Einkauf an, berichtet Matthias Dreher. "Auch wenn man direkt bei den Herstellern wie Bosch oder Miele kauft: Sogar für uns Händler ist dort der Einkaufspreis höher als der Preis, den Endkunden im Internet zahlen." Natürlich bestehe dort das Risiko, lediglich B-Ware zu bekommen oder Geräte, die - anders als angenommen - eben nicht in Deutschland produziert wurden. Dies könne aber Schnäppchenjäger nicht abschrecken. Ob diese dann B-Ware in der Küche stehen haben oder ein Rücklaufgerät, das nach Instandsetzung als "neu" noch einmal vertickt wurde - das erkenne oftmals erst der Fachmann aus dem örtlichen Handwerksbetrieb - wenn er zur Reparatur des Schnäppchens gerufen wurde.

Doch die Überlegung, ein Gerät reparieren zu lassen, die sei bei vielen Internetkunden gar nicht mehr vorhanden. Nachhaltigkeit ade: "Ich kauf' das Ding jetzt für 400 Euro, und wenn es nach fünf Jahren kaputt ist, gibt's halt ein neues" - mit dieser Haltung werde man heute häufig konfrontiert.

Während "sogar die Omas" sich heute im Internet mal eben schnell einen Trockner bestellen, hat man bei Dreher die Konsequenzen gezogen: Ab 1. Februar ist der bisherige Fachhandel Geschichte, drei der vier Mitarbeiterinnen dort müssen gehen. Die anderen knapp 30 Leute im Handwerksbetrieb sind davon nicht betroffen, im Gegenteil, wie Matthias Dreher bilanziert: Weitere Lehrlinge werden eingestellt; Handwerksgesellen sind nach wie vor gesucht. Nicht zuletzt die Elektromobilität - Stichwort Ladestationen für zu Hause - zählen zu den Wachstumsbereichen.

Eine gute Nachricht für Dreher-Kunden: Der Servicebetrieb werde weiterhin gewährleistet, und auch in Zukunft wird man bei Dreher Haushaltsgeräte kaufen können - nur eben nicht im klassischen Ladenverkauf, erklärt Jutta Dreher. "Zurück zu den Wurzeln" nennt das Ehemann Hubert. Im Prinzip sei das wieder so wie früher, als man im kleinen Laden in Hörden drei, vier Waschmaschinen stehen hatte - "der Rest nach Katalog".

Das bisherige Ladengeschäft, rund 400 Quadratmeter, soll vermietet werden. Büro, Praxen - dank modernem Trockenbau sei vieles möglich.