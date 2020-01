"Mammutaufgabe auch ohne Kämmerer gut hinbekommen"

Das neue kommunale Haushaltsrecht musste spätestens in diesem Jahr eingeführt werden. Alle betroffenen Mitarbeiter waren, schon vor dem Weggang von Thomas Spinner, bei den erforderlichen Schulungen. Teilbereiche der Kämmerei wurden auf sie selbst und Hauptamtsleiterin Margit Karcher verteilt. Das Rathaus-Team war kontinuierlich bei den Schulungen und in die Vorbereitungen für die Umstellung involviert. Es gab wöchentliche Treffen mit den Mitarbeitern des Rechnungsamts, um die erforderlichen Arbeitsschritte festzulegen. Im vergangen Sommer war bereits der "Fahrplan" bis zum Ende des Jahres für die Umstellung klar, "den haben wir genau eingehalten". Die Mitglieder des Gemeinderats wurden im Oktober durch Professor Dieter Brettschneider von der Kehler Verwaltungshochschule geschult. Er erklärte die Systematik des neuen Haushaltsrechts.

Hintergrund



Die Absolventen der Hochschule würden nach ihrer Information eher den Bereich Hauptamt oder Ordnungsamt belegen, so begründet Buhrke die Schwierigkeit, einen neuen Rechnungsamtsleiter zu finden. Die Zahl der Absolventen mit dem Schwerpunkt Kämmerei sei deutlich geringer als bei anderen Fachbereichen. Auch seien viele freie Stellen ausgeschrieben. Bewerber für das Amt in Forbach habe es gegeben, einen neuen Amtsleiter noch nicht "Wir suchen weiter und hoffen, dass wir die Stelle bald besetzen können."

Die Vermögensbewertung der Gemeinde erfolgte ebenfalls, der Haushalt für 2020 ist vorbereitet. Ein externes Büro wird diesen erstellen, mit den von der Verwaltung vorbereiteten Daten. Solche Anbieter gibt es, "weil wir nicht die einzige Kommune sind, die ohne Kämmerer ist", erläutert Buhrke. Bis Ende März soll "der Haushalt stehen".

Zur Vorbereitung gab es eine enge Zusammenarbeit mit den Angehörigen des Rechnungsamts, denn die zentrale Person, die des Kämmerers, stand ja nicht zur Verfügung. Doch jammern bringe nichts, befindet Buhrke , die Arbeit musste gemacht werden. In enger Abstimmung habe dies funktioniert, und Mitarbeiter hätten auch Aufgaben übernommen, die nicht zu ihren Fachgebieten gehörten. Den Weggang eines so starken Kämmerers, wie es Thomas Spinner sei, das müsse man erst "veratmen". 13 Jahre lang war der Durmersheimer in Forbach tätig, seit August 2019 ist er Kämmerer in Elchesheim-Illingen.

Eine gute Vorbereitung, die umfassende Schulung, die Zusammenarbeit und sich an die anstehenden Aufgaben überhaupt zu machen, das seien die Voraussetzungen für die erfolgreiche Umstellung gewesen. "Wir haben die Mammutaufgabe gut hinbekommen", freut sich Buhrke, Dass dies alles so geklappt hat, das sei "schon schön". Nur durch gute Zusammenarbeit, genaue Absprachen, Abstimmungen und Engagement sei dies möglich gewesen, lobt sie die Mitarbeiter.