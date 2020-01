Letzte Saison für das Schwimmbad in Lautenbach?

Gernsbach - Der Faschingstanz der Schwimmbad-Initiative Lautenbach (SIL) steht kurz bevor. Am 8. Februar wollten die Mitglieder wieder Geld einnehmen, um damit ihr kleines Schwimmbad-Idyll zu pflegen. Die Party-Laune ist den Helfern gründlich vergangen - denn eine Bombe platzte: Der Gernsbacher Gemeinderat könnte dem Lautenbacher Freibad bei der nächsten Sitzung am 27. Januar den Garaus Ende 2020 bereiten. Die SIL setzt sich aber gegen diesen - aus ihrer Warte - schlechten Faschingsscherz vehement zur Wehr.





"Der Antrag, das Bad zu schließen, löst in Lautenbach Verärgerung, Wut und sehr tiefe Enttäuschung aus", betont Matthias Möhrmann mit Blick auf den Antrag, den die AfD im Ratsgremium einreichte. Der Vorsitzende der SIL führt in einem zweiseitigen Appell an die Gemeinderäte zahlreiche Gründe ins Feld, warum das Schwimmbad samt Schwellwoog-Treff in dem Teilort erhalten bleiben müsse.

Möhrmann und seine Mitstreiter erwischt die Ad-hoc-Aktion nicht nur kalt: "Das Ganze jetzt auch noch kurzfristig auf den 27. Januar zu platzieren, setzt uns noch mehr unter Druck, denn wir sind gerade dabei, unseren SIL-Faschingstanz vorzubereiten." Ein Telefonat mit Bürgermeister Julian habe auch keine Änderung gebracht, berichtet Möhrmann. Die Sanierung des Lautenbacher Schwimmbades für rund 900 000 Euro wurde "vom alten Gemeinderat noch beschlossen und von Christ auch immer offiziell unterstützt". Auch wenn die Sanierung jetzt teuer ausfalle, habe man "dann auf lange Sicht Ruhe", erinnert Möhrmann die Bürgervertreter an ihre frühere Argumentation bei dem historisch gewachsenen Bad.

Letzte Investition der



Stadt anno 2000



"Niemand hatte uns im Vorfeld informiert, dass das Projekt gefährdet sei. Auch der Bürgermeister signalisierte immer, dass er die Summe in den Haushalt einstellen werde und hinter dem Projekt stehe", beklagt sich der SIL-Chef in seinem Schreiben weiter. Im BT-Gespräch hebt Möhrmann zudem hervor, dass die letzte kostenintensive Maßnahme der Stadt 20 Jahre zurückliege: Anno 2000 bezahlte die Kommune die Folie für das Becken. Ansonsten flösse nur der Deckungsbeitrag von aktuell 35 000 Euro pro Jahr, alle Mehrausgaben finanziere die SIL.

Deshalb war Möhrmann "doch sehr überrascht und tief enttäuscht", als er am Freitag von AfD-Gemeinderat Ernst-Dieter Voigt den Antrag auf Schließung des Lautenbacher Schwimmbades zugesendet bekam. "Sein Bedauern und gleichzeitige Begeisterung für unser Engagement drückte er aus", berichtet der SIL-Vorsitzende und zeigte sich verblüfft, ob der Information, dass der Antrag nicht von der AfD "alleine kommt, sondern andere Gemeinderäte involviert sind". Möhrmann fragt sich, "was da im Hintergrund passiert ist? Besitzt man nicht mehr die Courage, mit der SIL in das Gespräch zu gehen, wenn eine so wichtige Entscheidung für unser Dorf ansteht? Im Hintergrund zu intervenieren, gerade, wenn es um das hochgelobte Ehrenamt geht, ist für uns ein absolutes No-Go."

Bei der SIL entstand so der Eindruck, dass Rathaus-Spitze wie die Fraktionen im Gemeinderat die AfD gerne bei so einem unliebsamen Thema als Buhmann vorschicken. Lautenbach wäre auch ein willkommnes Bauernopfer bei den Diskussionen um die teuren Freibäder in den Ortsteilen, die den klammen Etat der Stadt belasten - im Gegensatz zu den anderen Ortsteilen haben die Lautenbacher auch keinen eigenen Ortschaftsrat, der eine Lanze für den beliebten Treff bricht.

Die AfD will als "Ausgleich" zumindest den Schwellwogg-Treff als "naturnahe Begegnungsstätte" unter Regie der SIL erhalten und beantragt bei der Sitzung am nächsten Montag für einen Bau 300 000 Euro - allerdings beinhaltet diese Summe die "Entfernung der baulichen Anlagen für den Badebetrieb". Voigt verweist in seinem Antrag auf die "überproportional hohe Anzahl an Schwimmbädern" im Vergleich zur Einwohnerzahl in Gernsbach und die "hohen jährlichen Kosten" durch diese. Ein "Schwimmbadneubau für rund eine Million Euro" sei in "keinem Fall zu rechtfertigen" angesichts der klammen Stadtkasse und den zahlreichen Zukunftsaufgaben. Überdies seien die "hygiene- und versicherungsrechtlichen Risiken" zu hoch für die Kommune.

Möhrmann weiß auch um die Aufwendungen für die Bäder - verweist bezüglich der Investition von rund 900 000 Euro aber nicht nur auf die sonst so niedrigen Kosten für das Lautenbacher Schwimmbad. Er sieht sein Dorf ohne Ortschaftsrat als Fürsprecher generell benachteiligt: Die Stadt habe den Eingemeindungsvertrag, bei dem die Sanierung des Bads fixiert worden war, nie eingehalten. Dadurch sei die Summe so angewachsen. Vor allem aber habe man in Lautenbach mangels Fußballplatz und Ortschaftsrat keine Ausgaben für derlei wie in anderen Ortsteilen - und die Schließung von Schule und Kindergarten seit 2011 habe allein 900 000 Euro eingespart. Deshalb sei es nicht hinnehmbar, wenn nun nach dem Kindergarten auch die "letzte Freizeiteinrichtung" geopfert würde.