"Geiler Abend" mit dem "Luschtobjekt" Von Hartmut Metz Gaggenau - Es wäre bedauerlich, wenn er als Comedian verloren ginge, das "Luschtobjekt". Seit einem Ausflug in die Sangeswelt begeistert Bülent Ceylan auch dort und soll sogar in Wacken auftreten. Dem "Türk" wird dadurch selbst ganz mulmig nach den jüngsten Erfolgen als Schockrocker. "Ich hab' a bissl Angst", scherzt der 44-Jährige, dass die Fans ihm den Spaß als Comedian künftig verderben und ihn auffordern: "Nee, sing gleich!"



Doch die Gefahr besteht bei Gott nicht. Auch wenn der letzte Teil seines Auftritts am Samstag im Gaggenauer klag musikalisch mit Klängen à la Rammstein ankam - die Kernkompetenz des Mannheimers bleibt das gewitzte Wortspiel. Damit verzückt Bülent Ceylan das Publikum, zumal der neue Programm-Titel "Luschtobjekt" zahllose Steilvorlagen liefert, von denen der Mann mit Pferdeschwanz keine auslässt. So kann er beruhigt auf große Tournee gehen: "Ich hab's g'schafft, wenn die in Gaggenau sogar von ihre g'mütliche Tischle aufstehe' und applaudiere'!" Die mittlerweile achte Vorpremiere im klag seit 2005, als es damals "Halb getürkt" zur Sache ging, war wie gewohnt ein Heimspiel für Bülent Ceylan. Sulzbach kennt der Star mittlerweile wie seine Westentasche und verteilt immer mal wieder einen kleinen Seitenhieb an die Sulzbacher oder "die Muppet Show" auf den oberen Rängen der mit 180 Fans prall gefüllten Kleinkunstbühne. Für die Auftritte 32 und 33 (gestern Abend) musste sich der Comedian aber doch mehr abmühen als sonst - allerdings nur gewichtstechnisch. Um seinen sexy Ansprüchen gegenüber dem weiblichen Publikum auch bezüglich des Astralkörpers voll gerecht zu werden, speckte der 44-Jährige acht Kilogramm ab. Natürlich mit türkischer Spezialdiät: "Ich ess' kein' Döner mehr - nur noch Baklava und Nutella!" Bei diesem entblößten muskulösen Body ohne Gramm Fett, der gleich zu Beginn der Show ohne Leibchen zur Fleischbeschau gestellt wurde, sollte selbst Frank in der ersten Reihe neidisch werden. Doch blieb dieser neben seiner holden Franziska gelassen, obwohl Bülent Ceylan ihr offen den Hof machte. "Luschtgreis" auf



Italienisch: Berlusconi



Ganz ausziehen wollte sich der "Monnemer" vor ihr dann allerdings nicht. "Der Frank kriegt sonst Komplexe, nee!", versuchte er die "Ausziehen, ausziehen"-Rufe aus dem Publikum zu beruhigen, was aber misslang, denn Frank ermunterte ihn ebenso: "Mir macht's nix aus!" Da musste sogar Ceylan lachen und erheitert feststellen: "Ja, die Gaggenauer - da steckt schon im Namen der Gag drin!" Das Vorspiel drehte sich um "Luschtgreise" (auf Italienisch: Berlusconi) und die weltweiten männlichen Stöhnlaute. Die Russen etwa jauchzen vor der Ermattung "Ich werfe einen Balken". Ceylan stellte sich in seinem Kopfkino deshalb "Putin vor. Seine Freundin fragt: Balken wo? Ich sehe nur einen Zahnstocher". Beim Höhepunkt übernahmen seine bekannten Figuren die Regie wie Hassan mit seinen "Glocken von Istanbul", der arbeitslose Harald, Hausmeister Mompfred und nicht zu vergessen: Pelzhändlerin Anneliese, die sich angesichts des Klimawandels im Bestattungsgewerbe ein zweites Standbein sucht. Ihren nichtsnutzigen Gatten muss sie aber wohl noch überzeugen, der ist nun mal leider eher ein "Luschenobjekt". Wenigstens bleiben Anneliese graue Haare erspart, die ihre Freundin Gisela auf den Konsum von zu viel "Grauburgunder" zurückführt. Dem Grauen hat sie nun allerdings entsagt: Künftig will Gisela nur noch "ein kühles Blondes trinken ..." Wenn eine neue blonde Figur Einzug hält in den kleinen Ceylan-Kosmos, "fühlt man sich gleich wie ein ,Vatter'", frohlockt der Familienvater. Thor mit dem Hammer habe die Mutter eigentlich Victor nennen wollen - "doch dem Papa war das zu lang. Er sagte: Das muss kürzer sein: Nenn' ihn Vic oder Tor". So kam der Mann mit dem Hammer zu seinem Namen und als Baby auch rasch zu einer "Torhüterin" ... Angesichts des sabbernden Thor plädierte der Comedian dafür, die Geschichte der Zeugung für Kinder neu zu schreiben. Störche bringen Babys? "Lieferando.de" verstände der Nachwuchs merklich besser. Oder im Detail: Wenn ein Smartphoneweibchen auf ein Ladegerätmännchen treffe und sich langsam ein Balken aufbaue ... Interessant und teilweise anrührend waren für die Zuschauer die zuweilen tiefen Einblicke, die Ceylan in sein Privatleben gewährte. Mit einer Hommage ans Publikum im Murgtal verabschiedet sich Ceylan nach mehr als zwei Stunden rockend von der Bühne. Berauscht von sich selbst und dem wiehernden Publikum stimmt das "Luschtobjekt" noch einmal "Atemlos" mit leicht veränderter Textzeile an: "Gaggenau, das ist unsere Nacht! Ich liebe Euch!" Und unter donnerndem Applaus bedankt sich der "luschtige Kanak" grinsend mit dem Ruf: "Ab heute bin ich Gaggenauer! Geiler Abend!"

