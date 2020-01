Enormer Vertrauensbeweis nach "Zäsur" Gernsbach (vgk) - Eine neue Führungsspitze war am Samstag von den Mitgliedern aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach zu wählen. Dennis Reiser heißt der neue Gesamtwehrkommandant. Das Wahlergebnis war eindeutig: 120 von 125 anwesenden Feuerwehrkameraden sprachen ihm in der Stadthalle ihr Vertrauen aus. Notwendig wurde die außerordentliche Jahreshauptversammlung nach dem Rücktritt des bisherigen Gesamtwehrkommandanten Volker Steimer 2019. Dieser hatte das Amt zwölf Jahre lang ausgefüllt. (vgk) - Eine neue Führungsspitze war am Samstag von den Mitgliedern aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach zu wählen. Dennis Reiser heißt der neue Gesamtwehrkommandant. Das Wahlergebnis war eindeutig: 120 von 125 anwesenden Feuerwehrkameraden sprachen ihm in der Stadthalle ihr Vertrauen aus. Notwendig wurde die außerordentliche Jahreshauptversammlung nach dem Rücktritt des bisherigen Gesamtwehrkommandanten Volker Steimer 2019. Dieser hatte das Amt zwölf Jahre lang ausgefüllt. In eine Stichwahl hatten die Kandidaten für die Stellvertreterposten zu gehen. Keiner der Bewerber bekam zunächst die erforderliche Mehrheit. Zum ersten Stellvertreter wurde im zweiten Wahlgang der Obertsroter Abteilungskommandant Oliver Schmidt (66) bestimmt. Zum zweiten stellvertretenden Gesamtwehrkommandanten wählte die Versammlung Daniel Klumpp (57) von der Abteilung Gernsbach. Dirk Bock von der Abteilung Staufenberg scheiterte in allen Wahlgängen. Diese verliefen allerdings oft sehr knapp. Insbesondere im letzten Wahlgang trennten die Bewerber nur fünf Stimmen vom Erfolg. "Ein turbulentes Jahr ist zu Ende gegangen, ein spannendes liegt vor uns", begrüßte Reiser seine Kameraden. Zudem dankte er Steimer, dessen langjähriger Stellvertreter er war, für dessen Engagement. Dieser ließ sich bei der Sitzung entschuldigen. Von 190 aktiven Kameraden nahmen 125 in der Stadthalle teil. Der oberste Dienstherr der Floriansjünger, Bürgermeister Julian Christ, führte aus: "Heute erlebt die Freiwillige Feuerwehr eine Zäsur." Denn die Feuerwehrmänner hatten eine komplette neue Führungsspitze zu wählen. Auch er schloss sich dem Dank Reisers an. Christ führte aus, dass die Aufgaben eines Gesamtwehrkommandanten nicht immer vergnügungssteuerpflichtig seien. Außerdem sei es eine anspruchsvolle Aufgabe. Bemerkenswert fand es das Stadtoberhaupt, dass das Bewerberfeld für die Feuerwehrführung mehr Personen als zu vergebende Ämter umfasst habe. Hinsichtlich des zu erstellenden Bedarfs- und Entwicklungsplan (das BT berichtete) sprach Christ von einer Menge Arbeit, die auf die neue Spitze zukomme. Gleichwohl betonte das Stadtoberhaupt, dieses Vorhaben gemeinschaftlich umsetzen und die wichtigen Weichenstellungen für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehrabteilungen im Ort partnerschaftlich treffen zu wollen. Zudem warb er bei den Feuerwehrkameraden dafür, sich selbst in die Verantwortung zu nehmen und Kritik offen zu äußern. Sie sollten das Gespräch suchen und benennen, was gut oder weniger gut laufe. Auf eine konstruktive Zusammenarbeit freut sich Kreisbrandmeister Heiko Schäfer.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Start in die zweite Amtszeit Bühl (hol) - Im Rahmen einer feierlichen Gemeinderatssitzung, die von rockigen Klängen der Pop Juniors der Musikschule Bühl begleitet wurde, ist Oberbürgermeister Hubert Schnurr in seine zweite Amtszeit gestartet. Stadtrat Walter Seifermann legte ihm die Amtskette an (Foto: Margull). » Weitersagen (hol) - Im Rahmen einer feierlichen Gemeinderatssitzung, die von rockigen Klängen der Pop Juniors der Musikschule Bühl begleitet wurde, ist Oberbürgermeister Hubert Schnurr in seine zweite Amtszeit gestartet. Stadtrat Walter Seifermann legte ihm die Amtskette an (Foto: Margull). » - Mehr Baden-Baden

Firma von Vergaben ausgeschlossen Baden-Baden (fvo) - Die Stadt Baden-Baden hat die hiesige Baufirma Weiss vorerst von weiteren Vergabeverfahren der Kommune ausgeschlossen. Hintergrund sind illegale Preisabsprachen im Zusammenhang mit der Sanierung des Leopoldsplatzes 2017 (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (fvo) - Die Stadt Baden-Baden hat die hiesige Baufirma Weiss vorerst von weiteren Vergabeverfahren der Kommune ausgeschlossen. Hintergrund sind illegale Preisabsprachen im Zusammenhang mit der Sanierung des Leopoldsplatzes 2017 (Symbolfoto: dpa). » - Mehr