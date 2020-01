Generalsanierung wird verschoben

Baden-Baden

Neuweier: "Engel" öffnet wieder Baden-Baden (cn) - Ein Schild am Gebäude weist darauf hin, dass ab März wieder gastronomisches Leben in den "Engel" in Neuweier einkehren wird. Derzeit findet in dem Gebäude eine Generalsanierung statt - bevor dann auch der Betrieb wieder aufgenommen wird (Foto: cn).

Baiersbronn

Generalsanierung startet Baiersbronn (red) - Es ist eins der ambitioniertesten Bauvorhaben in der Geschichte des renommierten Hotels Sackmann in Schwarzenberg: Am Dienstag, 7. Januar, beginnt die Generalsanierung und damit eine neue Ära in der langjährigen Hotel- und Familiengeschichte (Foto: Hotel).

Bühl

Haushalt in Bühl verabschiedet Bühl (jo) - 80,5 Millionen Euro an Erträgen stehen 90,9 Millionen an Aufwendungen gegenüber. Insbesondere CDU und GAL taten sich angesichts des Zehn-Millionen-Defizits mit dem Haushalt 2020 schwer; letztlich stimmten sie wie FW, GAL und FDP dem Entwurf ebenfalls zu (Foto: jo).

Baden-Baden

WC am Marktplatz wieder offen Baden-Baden (red) - Nach dem Abschluss einer Generalsanierung ist die Toilettenanlage auf dem Baden-Badener Marktplatz ab sofort wieder täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet, teilte die Stadtverwaltung mit. Sie wurde mit einem Kostenaufwand von 70.000 Euro hergerichtet (Foto: Stadt).