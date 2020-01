Hilfsbereitschaft nimmt weiter ab

Hügelsheim

Stammzellen gespendet Hügelsheim (mak) - Der 24-jährige Marco Rieger aus Hügelsheim hat sich in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufnehmen lassen und Ende November Stammzellen für eine Frau gespendet: "Es ist doch einmalig, dass man so eine Chance bekommt", findet er (Foto: pr).

Karlsruhe

Trauer auch in Karlsruhe Karlsruhe (lsw/red) - Nach dem verheerenden Brand im Zoo von Krefeld sind Trauer und Mitgefühl auch in Karlsruhe groß. Vor fast zehn Jahren hatte es im Streichelgehege des dortigen Tierparks ebenfalls gebrannt. 26 Tiere verbrannten, vier Elefanten wurden verletzt (Foto: dpa/av).

Rastatt

Aktion für Obdachlose Rastatt (ema) - Die Initiatoren einer Spendenaktion mit Weihnachtsmarktstand für Obdachlose haben in den vergangenen Wochen viel Unterstützung erfahren. Ein wenig enttäuscht sind sie jedoch, weil sich am Stand selbst keine Bedürftigen blicken ließen (Foto: ema).

Ötigheim

Besuch in Uwes Waldhütte Ötigheim (sl) - Es gibt Geschichten, die sind traurig und schön zugleich. Dazu gehört die des Wohnsitzlosen Uwe aus Ötigheim, der in einer Waldhütte lebt und dieses Jahr viel Hilfsbereitschaft erfahren hat. Wo die Hütte ist, soll geheim bleiben. Aber das BT durfte ihn besuchen (Foto: sl).