Erfolgreich PFC im Trinkwasser reduziert

(red) - Das Trinkwasser der Stadtwerke Gernsbach hält wieder alle gesetzlichen Grenz-, Leit-, Maßnahmen- und Orientierungswerte ein. Am 7. Januar 2020 wurden die zentralen Einspeisepunkte in das Gernsbacher Trinkwassernetz beprobt. Die Ergebnisse liegen nun vor. Sie bestätigen, dass der Wert für PFOA von 0,051 Mikrogramm pro Liter (µg/l) in Gernsbach auf 0,01 µg/l gesenkt werden konnte und damit auch deutlich unter dem Maßnahmenwert von 0,05 µg/l liegt. Dieses Ergebnis belegt laut einer Mitteilung der Stadt Gernsbach, dass "die kurzfristigen Maßnahmen zur Verringerung des PFC-Gehalts im Netzwasser erfolgreich" waren.

Der Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal (WVV), der die Stadt Gernsbach mit Trinkwasser beliefert, hatte in der Weihnachtszeit mehrere Maßnahmen ergriffen, um den PFC-Gehalt im Netzwasser so weit als möglich zu senken. Zum einen wurden technische Maßnahmen bei der Aufbereitung des Wassers ergriffen. Zudem wird bis zum Maximum Ersatzwasser aus benachbarten Netzen eingespeist. "Wir sind sehr froh, dass die Beprobungen im Labor den Erfolg unserer Maßnahmen bestätigen. Wir halten alle gesetzlich vorgegebenen Werte ein und wir können davon ausgehen, dass dies auch zukünftig so sein wird", sagte Bürgermeister Julian Christ.

Weitere Proben sollen in sehr kurzen Abständen entnommen werden. Alle Maßnahmen zur Reduzierung würden beibehalten. Das Gesundheitsamt erhielt die Ergebnisse bereits. Die Verwendungsbeschränkung für Risikogruppen soll jedoch vorerst bestehen bleiben, bis weitere Beprobungen das positive Ergebnis bestätigen.

Eine Nachbeprobung fand am 17. Januar statt. Die Ergebnisse dürften bis zum Ende des Monats Januar vorliegen.