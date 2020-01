Von der Wohltat eines "Wohlfühlankers"









Über 20 Jahre war die ehemalige Tischtennis-Leistungssportlerin in der IT-Branche tätig, zuletzt als Senior Sales Managerin - ein Zehn-Stunden-Tag ohne Pause. Da weiß man, warum es insbesondere in der Arbeitswelt immer stressiger zugeht.

Sie hat entsprechende Konsequenzen daraus gezogen, sich intensiv fort- und weitergebildet und Qualifikationen erlangt. All dies führte sie zielstrebig zu dem von ihr entwickelten in die Natur integrierten Regenerationskonzept unter dem Motto "Natürlich. Anders. Gesund". Der nachhaltige "Feel-Good-Aspekt" ist Programm - sich bewusst für ein paar Stunden aus dem Alltag auszuhebeln zugunsten einer Erholungspause in der wilden Schwarzwald-Natur. Dass man gleichzeitig für deren vielfältige Wirkfaktoren sensibilisiert wird, erfahren die vier Teilnehmer der "Feel-Good-Safari" hautnah. In Bewegung sein, lauschen, anhalten - in völliger Konzentration auf sich selbst mittels "Wohlfühlanker" positive Gefühle tanken, um sie als Kraftquelle in kritischen Alltagssituationen abrufen zu können - das sind die Elemente. Und es gilt, im "Funktionskreis der Natur" einen weiteren Erholungseffekt zu genießen und mitzunehmen.

Heike Kreuzinger nennt es auch "gesunde Ego-Tendenzen entwickeln". Bei einer Disbalance von Sympathikus (Nerv der Erregung) und Parasympathikus (Nerv der Ruhe) wirke die Natur unmittelbar. Puls, Blutdruck und Herzfrequenz verlangsamen sich, das Immunsystem werde letztlich gestärkt. Erkenntnisse der Neurobiologie über die Funktionsweise des Gehirns und darüber, was Stress im Gehirn und im Körper bewirkt, erfahren die Probanden spielerisch nebenbei. Tanja und Steffen Erndwein sind dazu aus Karlsruhe-Neureut angereist. Ihre beiden Kinder sind gut untergebracht, diesen Nachmittag nehmen sich ihre Eltern frei für eine Pause. Sie scheinen die Paarauszeit sehr zu genießen. Steffen ist IT-Fachmann in der Bankenbranche, Tanja, ehemalige Bankerin mit kreativer Ader, seit über sechs Jahren hauptberufliche Floristin.

Heike Kreuzinger und Steffen Erndwein wiederum haben sich auf einem IT-Kongress mit Schwerpunkt auf die neue Arbeits- und Lebenswelt und deren besonderen Anforderungen an die Menschen kennengelernt. Da war dann der Weg bis zur ersten gemeinsamen "Feel-Good-Safari" nicht mehr weit.

Laut dem Landschaftsökologen und Biologen Clemens G. Arvay sind Mensch und Natur eng miteinander verbunden. Er erforscht die Wechselwirkungen von Pflanzen, Tieren und Ökosystemen auf die körperliche und psychische Gesundheit des Menschen, auch mit Blick auf das menschliche Immunsystem - mit dem Ziel, die sogenannte "Öko-Psychosomatik" als interdisziplinäre Wissenschaft zu etablieren. Dass der Mann recht haben könnte, erahnt an diesem Nachmittag selbst ein Laie.

Mag der Begriff vom Wald als einem Ort der inneren Einkehr auch abgenutzt sein, hier wurde er erlebbar. Geräusche, Gerüche, Farbenvielfalt, Lichtspiele, perfekte Plätze der Kraft, Wohlfühl-Oasen für die Sinne zeigten Wirkung an diesem herbstlichen Winternachmittag. Die Erndweins sind verblüfft und begeistert.

"Atem schöpfen und



Stille erfahren"



"Wir haben Atem schöpfen können und Stille erfahren. Die gewonnene Ruhe und Entspannung nehmen wir mit in unseren Alltag. Die Idee des ,Wohlfühlankers' als praktisches Anwendungsbeispiel packen wir als eines der vielen Geschenke der herrlichen Natur ringsum ebenfalls mit ein." Nicht zu vergessen den knorrigen, bizarr geformten Ast eines abgestorbenen Baums, den Tanja Erndwein auf dem Waldboden zwischen Moos und Blättern entdeckt. Am nächsten Tag verkündet sie: So gut habe sie schon lange nicht mehr geschlafen wie nach diesem "kraftspendenden Innehalten in der Natur im wunderschönen Nordschwarzwald".

www.feel-good-safari.de