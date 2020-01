Mehr Farbenpracht durch Azaleen

Karlsruhe

Staatstheater: Sanierung angelaufen Karlsruhe (lsw) - Die Sanierung des Badischen Staatstheaters Karlsruhe nimmt langsam Fahrt auf. Bereits jetzt laufen einige vorbereitende Arbeiten für den ersten Bauabschnitt, der 2022 beginnen wird. Zunächst werden Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage verlegt (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die Sanierung des Badischen Staatstheaters Karlsruhe nimmt langsam Fahrt auf. Bereits jetzt laufen einige vorbereitende Arbeiten für den ersten Bauabschnitt, der 2022 beginnen wird. Zunächst werden Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage verlegt (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe

Zoos helfen Tieren in Australien Karlsruhe (lsw) - Zoos in Baden-Württemberg helfen Tieren in Australien, die von den Bränden verletzt oder bedroht sind. Der Karlsruher Zoo hat beispielsweise zu Spenden aufgerufen und unterstützt eine Koalastation. Die Einrichtungen in Heidelberg und Stuttgart helfen ebenfalls (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Zoos in Baden-Württemberg helfen Tieren in Australien, die von den Bränden verletzt oder bedroht sind. Der Karlsruher Zoo hat beispielsweise zu Spenden aufgerufen und unterstützt eine Koalastation. Die Einrichtungen in Heidelberg und Stuttgart helfen ebenfalls (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Kurs: Qualifizierung als Mieter Baden-Baden (hez) - Für Flüchtlinge ist es besonders schwer, eine eigene Wohnung zu finden. Darum hat die Stadtverwaltung für diese Menschen einen speziellen Kurs der "Mieterqualifizierung" ins Leben gerufen. Jetzt erhielten die ersten Absolventen ihre Zertifikate (Foto: hez). » Weitersagen (hez) - Für Flüchtlinge ist es besonders schwer, eine eigene Wohnung zu finden. Darum hat die Stadtverwaltung für diese Menschen einen speziellen Kurs der "Mieterqualifizierung" ins Leben gerufen. Jetzt erhielten die ersten Absolventen ihre Zertifikate (Foto: hez). » - Mehr

Bühl

Auch Bands aus den USA zu Gast Bühl (jo) - Sieben Konzerte an zwei Tagen stehen beim Bluegrass-Festival am 15. und 16. Mai in Bühl an. In der Zwetschgenstadt gastieren für das Festival neben vier Bands aus Europa auch drei Formationen aus den USA, darunter die Kalifornierin Laurie Lewis mit ihrer Band (Foto: Privat). » Weitersagen (jo) - Sieben Konzerte an zwei Tagen stehen beim Bluegrass-Festival am 15. und 16. Mai in Bühl an. In der Zwetschgenstadt gastieren für das Festival neben vier Bands aus Europa auch drei Formationen aus den USA, darunter die Kalifornierin Laurie Lewis mit ihrer Band (Foto: Privat). » - Mehr