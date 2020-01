Gaggenauer Stadtwald noch gut aufgestellt

(hez) - An manchen Waldhängen sorgte Orkan "Lothar" vor 20 Jahren für einen Kahlschlag (Foto: Stadtpressestelle). Heute haben sich die damaligen Sturmflächen aber gut erholt, neuer Wald ist entstanden. Und die Laubbäume sind im Kurstadt-Forst auf dem Vormarsch. » - Mehr

(jo) - "Wir haben aktuell keine größeren Schäden im Bühler Stadtwald durch Rotwild", berichtete Martin Damm, städtischer Forstbetriebsleiter, in der Klima- und Waldausschusssitzung. Auch die durch Schwarzwild angerichteten Schäden seien "nicht ganz so schlimm" (Foto: dpa). » - Mehr

Bühl