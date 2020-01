Für das Klima - gegen "Notstand"

Der Klimawandel und seine Folgen bedrohten zunehmend die Lebensgrundlage von ganzen Regionen, wenn nicht gar der Menschheit, lautet die Begründung für den gemeinsamen Antrag. Deshalb sei "schnelles und entschlossenes Handeln im globalen Maßstab" erforderlich. Deutschland und andere Industrienationen spielten dabei eine besondere Rolle, "da ihr Ausstoß an Treibhausgasen - absolut und pro Kopf - deutlich über dem Weltdurchschnitt liegt".

Auch Städte und Gemeinden könnten zur Erreichung der deutschen Klimaziele einen bedeutenden Beitrag leisten. In Gaggenau soll sich somit ab diesem Jahr die bestehende "Projektgruppe Gaggenau 2030" des Themas annehmen und Maßnahmen vorschlagen, "die sowohl die Eindämmung der Ursachen des Klimawandels als auch die Anpassung an dessen Folgen zum Ziel haben". Mit der Resolution solle "ein gewisses Maß an Verbindlichkeit" gewährleistet werden und eine Wirksamkeit über die Projektgruppe hinaus.

Für die CDU machte Andreas Paul deutlich, dass man sich im Gemeinderat aus gutem Grund gegen die Ausrufung eines Klimanotstands ausgesprochen hatte. Schließlich wolle man "keine Phrasen dreschen oder Sonntagsreden halten, nur um in den Zeitungen große Überschriften zu bekommen."

Städtische Gebäude



im Blick



Stattdessen solle man sinnvolle Maßnahmen umsetzen, auch wenn Gaggenau nicht alleine das Klima retten könne. Doch habe die Stadt eine "gewisse Vorbildfunktion" - diese gelte im Übrigen auch für die Einfachverglasung am Rathaus, fügte er launig hinzu. Auch eine Solaranlage auf dem Deponiegelände in Oberweier sei ein sinnvolles Vorhaben, an dem man festhalten solle. In zwei, drei Jahren sollte man überprüfen, was die Resolution bis dahin an sinnvollen Projekten gebracht habe.

Martin Hahn (FWG) verwies darauf, dass Gemeinderat und Stadt "schon seit vielen Jahren umweltbewusst" handelten, zum Beispiel bei der Umstellung auf LED-Beleuchtung, beim Thema Dachbegrünung oder beim Einführen von Tempo 30-Zonen. Klimaschutz müsse nachhaltig und bezahlbar sein und dürfe auch keine Arbeitsplätze kosten.

Für die SPD argumentierte Fraktionschef Gerd Pfrommer: "Sagen, was ist, diesen Grundsatz sollte man sich gerade in der Klimapolitik auf die Fahnen schreiben." So werde die E-Mobilität keinesfalls die alleinige Lösung für den Straßenverkehr sein, genauso wenig wie "kleinkarierte Fahrverbote in Innenstädten". "Wir brauchen auch keine aufgeregten ,Klimanotstände', sondern konkrete und nachhaltige Lösungsansätze", zum Beispiel bei der Sanierung öffentlicher Gebäude. Traischbachhalle, Rathaus und Goethe-Gymnasium seien hier zuallererst zu nennen.

Eric Peplau (Grüne) dozierte, "ein politisches Primat" müsse sich in den Kommunen durchsetzen, Man unternehme einen ersten Schritt in eine zukunftsorientierte Politik und hoffe auf Unterstützung durch die Bürger. Klimaschutz in Gaggenau sei nun durch den Gemeinderat rechtlich legitimiert, nun könne man Dinge einfordern. Klimaschutz sei darüber hinaus "kein monetäres Problem, sondern ein existenzielles".

Theo Gehrmann (FDP) erneuerte vor allem seine Kritik an dem Modellprojekt EwayBW. OB Florus sah sich deshalb veranlasst, Gehrmann zu unterbrechen, da er sich nicht zum Beschlussthema äußere.

Armin Kellert betonte für die AfD die Bereitschaft, wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen, zum Beispiel beim Energiesparen, mitzutragen. Die Klimaresolution lehne man aber ab. Schließlich sei hauptsächlich die Sonnenaktivität für Veränderungen des Klimas ursächlich - also nicht der CO 2 -Ausstoß. "Eine durch nichts gerechtfertigte Verteufelung des CO 2 " sei darüber hinaus "wissenschaftlicher Unsinn". Maßnahmen zum "Schutz des Klimas" seien also falsch und "so wertvoll für das Klima wie das Verbrennen von Geld vor dem Rathaus."

