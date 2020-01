Mobilität mit Elektroautos

Gaggenau

Bäckerwagen kommt nach Selbach Gaggenau (red) - Nachdem in Selbach die örtliche Bäckerei ihre Verkaufsstelle geschlossen hat, wird künftig die Naturbackstube Weber die Bürger des Stadtteils mit frischen Backwaren versorgen. Ab 20 Januar kommt viermal wöchentlich ein Verkaufswagen (Symbolfoto: dpa). »

AfD-Demo: Behinderungen erwartet Baden-Baden (red) - Die Stadt Baden-Baden warnt vor Behinderungen durch Versammlungen, die am Samstag in der Innenstadt und vor dem SWR stattfinden sollen. Pläne für solche AfD-Kundgebungen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stießen derweil auf Kritik (Symbolfoto: red). »

Keine Brötchen mehr in Selbach Gaggenau (tom) - In Selbach wird es auch im neuen Jahr einen Bäcker geben - aber zum Brötchenkaufen müssen die Selbacher woanders hin: Die traditionsreiche Backstube in der Brunnenstraße wird weiter betrieben, der Laden hingegen schließt am 31. Dezember (Foto: dpa). »