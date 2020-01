"Roter Himmel über Forbach"

"Der Himmel über den Dächern von Forbach war ganz rot! Ich dachte: So ein tolles Motiv", erinnert sich die 63-Jährige an den Moment Anfang Juli 2019 - und weil am selben Tag noch im BT "die Wetter-Seite mit den schönen Bildern" erschien, schickte Asal das Foto ein. Damit nahm sie automatisch an der Verlosung der drei Preise teil - und gewann den Gutschein über 75 Euro für das Restaurant "Mönchhof", das Michael Füchtenschnieder in Moosbronn betreibt.

Beim zweiten Preis, dem Buch "Erlebnis Schwarzwald-Hochstraße" von Roland Seiter, wurde Michael Lust gezogen. Der Michelbacher stand an Ostermontag bereits früh morgens um 6.15 Uhr auf dem Mahlbergturm in Freiolsheim und genoss die schöne Aussicht. Er hielt die aufgehende Sonne fest, die zwischen zwei zum Herzen geformten Händen leuchtete. Das wundervolle Motiv kam aber nicht zum Abdruck, weil es sich wie bei Asal nur um ein Handy-Bildchen mit geringer Auflösung mit 32 kb handelte. Das genügt leider nicht für den Druck in der Zeitung, auch wenn das Foto auf dem Smartphone beziehungsweise dem PC-Bildschirm grandios wirkt.

Der dritte Preis, ebenfalls das Buch von Seiter, ging an einen regelmäßigen Einsender: Klaus Jürgen Weber zählt zu den Teilnehmern, die jeden Monat oft gleich mehrere sehenswerte Motive aus Gernsbach mailen. Dass die BT-Redaktion dann auch mal auf Fotos von ihm verzichtet und lieber "Neulinge" präsentiert, auch wenn deren Bilder etwas weniger gelungen sind, dafür zeigt Weber "Verständnis".

Die nächste Murgtal-Wetter-Seite erscheint Anfang Februar. Die letzten Bilder des vergangenen Jahres aus dem Dezember wurden vor Kurzem veröffentlicht - bis auf eines, das den heutigen Artikel zieren sollte als gelungener Abschluss von 2019: Renate Hahn zeigt dabei das Murgtal malerisch und in aller Pracht. "Meine Bilder stehen unter dem Motto: So schön kann der Morgen am Heiligen Abend sein", schrieb die Gernsbacherin zu ihren Aufnahmen, die sie nach Weihnachten einsandte.

Das Murgtal bietet zahllos e schöne Ausblicke. Das belegt nicht nur der Schnappschuss, der Renate Hahn gelang. Viele andere BT-Leser senden ebenfalls Monat für Monat sehenswerte Motive an die Murgtal-Redaktion. Die besten Fotos veröffentlicht das BT dann stets auf einer Seite. Die Teilnahme-Bedingungen und den Einsendeschluss für die Bilder des laufenden Monats finden Sie jeweils auf der Sonderseite.

Unter allen Teilnehmern des Jahres verlost das BT im Januar 2021 wieder drei Preise: einen Restaurant-Gutschein im Wert von 75 Euro und - passend zum Wettbewerb - zwei Exemplare eines Reisebuchs. Die Gewinnchancen sind unabhängig davon, ob die Einsendung veröffentlicht wurde.