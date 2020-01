Ochsenkeller auch in diesem Jahr geöffnet Gaggenau (tom) - Im vergangenen Jahr war es ein Pilotprojekt, und der Erfolg ließ nur eine Entscheidung zu: Auch in diesem Jahr wird der Ochsenkeller den Schnurren-Freunden in Hörden eine närrische Heimat bieten - und zwar an allen vier Donnerstagen vor Fastnacht.



"W ir haben an allen vier Schnurren die Keller geöffnet", freut sich Ulrike Jung. Das Gasthaus "Ochsen" in Hörden war jahrzehntelang eine Bastion der närrischen Ausgelassenheit. Doch nach dem Verkauf des Hauses und durch den Umbau in Wohnungen drohte eine Tradition verloren zu gehen. Mit Jung, Dirk Rabe, DJ Basti Manzke und Alice Sauter hat sich jedoch ein Quartett gefunden, das offensichtlich den Nerv der Fastnachtsfreunde getroffen hat: Der neu eröffnete Ochsenkeller und der nur wenige Meter davon entfernte Zwitscherkeller wurden 2019 beim dritten und vierten Schnurren und nach dem sonntäglichen Umzug zu Anlaufpunkten fürs Partyvolk. Auftakt zu den vier Schnurren-Donnerstagen in Hörden ist in diesem Jahr am 30. Januar. Weitere Termine sind 6., 13., und 20. Februar. Natürlich wird die Flößerhalle wieder geöffnet haben. Ab 30. Januar ist DJ Andi dort zu Gast. Bereits im vergangenen Jahr war er bei allen vier Schnurren an den Plattentellern. Auch in diesem Jahr absolviert er laut Mitteilung alle vier Schnurren, zu denen er neue Hits im Gepäck hat. Los geht die Veranstaltung dort um 19 Uhr. Auch in diesem Jahr wird es einen speziellen Taxi-Dienst geben. Während sich in der Halle bislang erfahrungsgemäß die sehr jungen Fastnachter ab 16 Jahren tummeln, können die etwas Älteren und die Junggebliebenen traditionell über der Straße in den Kellern Unterschlupf finden. Auch das Casa Rustica (ehemals Anker) hat an allen vier Donnerstagen für Tanzfreudige geöffnet bei Livemusik mit Richard. "Wir öffnen von 21 bis 4 Uhr", berichtet Ulrike Jung. Im Ochsenkeller, "der mit viel Liebe und Eigenarbeit von Alice Sauter und Basti Manzke renoviert wurde" warten eine große Bühne, eine neue Theke und viele neue Lichteffekte für Leute ab 18 Jahren. Im Zwitscherkeller freuen sich Ulrike Jung und Dirk Rabe auf die Gruppe "Ü 25". Seit 17 Jahren bereits betreiben beide diesen kultigen Keller. Ein privater Sicherheitsdienst werde für die Sicherheit der Gäste in beiden Lokalitäten sorgen. "Um die Kosten zu decken, werden wir wieder Eintritt verlangen", kündigt Ulrike Jung an. Am Fastnachtsamstag, 22. Februar, öffnet der Ochsenkeller nach dem Schlempelmarkt, und am Sonntag nach dem Umzug sind beide Keller ohne Altersbegrenzung für alle Narren geöffnet. "Wir freuen uns auf eine friedliche, schöne und erfolgreiche Kampagne 2020."

