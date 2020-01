Zwei "Erreger" im Gemeinderat Gern sbach (ham) - Die Tagesordnung des Gernsbacher Gemeinderats umfasst am Montag nur drei Punkte abseits der üblichen "Bürgerfragestunde", Anfragen und Bekanntgaben aus der nicht-öffentlichen Sitzung. Dennoch birgt der Abend Brisanz und dürfte ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses die Emotionen hochkochen lassen.



Die beiden "Erreger" sind das Schwimmbad in Lautenbach und der Haushalt der Stadt Gernsbach für 2020, dessen Entwurf die Stadtverwaltung um Kämmerer Benedikt Lang erläutert und zur Abstimmung einbringt. Letzteres Thema dürfte vor allem die Bürgervertreter umtreiben: Zumindest die Grünen und die CDU sehen die gesetzten Prioritäten im Haushalt sehr kritisch. Die CDU warnt nach eigenen Angaben seit zwei Jahren vor sinkenden Einnahmen - die Verwaltung sei jetzt trotzdem "unvorbereitet" von den "dramatischen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer" getroffen worden. Bürgermeister Julian Christ habe daher "den Sprechern der anderen Fraktionen den Vorschlag unterbreitet, sämtliche noch nicht begonnene Investitionen auf den Prüfstand zu stellen". Die CDU schlug vor, dass "alle Fraktionen in diesem Jahr auf Anträge verzichten und in der Haushaltsberatung die noch nicht begonnenen Investitionen ergebnisoffen bewerten und dann darüber entscheiden". Dafür brauche es "belastbare Zahlen, die uns bisher aber nicht vorliegen", moniert die CDU. Christ habe diese "Vorgehensweise abgelehnt". Die Unions-Vertreter sehen dadurch "zerschlagenes Porzellan"- besonders mit Blick auf das zweite Thema in der Sitzung. Eng verknüpft mit der Finanzsituation ist die Bäder-Situation. Vier Schwimmbäder leistet sich kein Ort ähnlicher Größe. Deshalb schlug die kleinste Abordnung im Rat, die zweiköpfige AfD, die Schließung des Schwimmbads in Lautenbach vor (das BT berichtete). Als Hauptgrund nennt die AfD die anstehende Sanierung des Freibades für 900 000 Euro, die dadurch eingespart werden könnten. In dem 600-Seelen-Örtchen schlug der Vorstoß gewaltige Wellen. Die Schwimmbad-Initiative Lautenbach (SIL) ging auf die Barrikaden. Die SIL verweist auf die über Jahrzehnte verschleppte Sanierung, die die Investitionssumme so erhöht habe. Ansonsten stemme die SIL die Unterhaltung dank des ehrenamtlichen Engagements mit einem jährlichen Zuschuss von nur 35 000 Euro. Das Abstimmungsverhalten der Gemeinderäte werden die Lautenbacher mit Argusaugen verfolgen - in den letzten Tagen gab es deshalb auch mehrere Sondersitzungen der Gernsbacher Ortsparteien.

